Nowy kanclerz Niemiec przyjedzie do Polski. "Do zobaczenia w Warszawie"

Nowy kanclerz Niemiec Friedrich Merz przybędzie w środę z wizytą do Polski. "Do zobaczenia jutro w Warszawie" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, potwierdzając tym samym wcześniejsze ustalenia Polsat News.

We wtorek Bundestag wybrał szefa CDU Friedricha Merza na nowego kanclerza Niemiec. Kandydata trójpartyjnej koalicji CDU, CSU i SPD w tajnym głosowaniu poparło 325 posłów. Wyboru dokonano dopiero za drugim podejściem, wcześniej tego samego dnia Merz przegrał głosowanie, ale zmiana regulaminu izby umożliwiła kolejną turę głosowania.

Friedrich Merz nowym kanclerzem. Przyjedzie do Polski

Gratulacje dla Merza opublikował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Przy okazji szef polskiego rządu potwierdził wcześniejsze ustalenia Polsat News, że dzień po zaprzysiężeniu kanclerz zamierza odwiedzić Polskę.

"Gratulacje Friedrich Merz! I do zobaczenia jutro w Warszawie, Kanclerzu" - napisał na platformie X.

7 maja nowy kanclerz ma odwiedzić Warszawę wraz z ministrem spraw zagranicznych - informował w poniedziałek korespondent Polsat News Tomasz Lejman. Tego samego dnia Merz miał też odwiedzić Paryż.

Nowym szefem niemieckiej dyplomacji ma być Johann Wadephul - znany z ostrego stanowiska i krytycznej oceny wobec polityki Moskwy.

Nowy kanclerz Niemiec. Kim jest Friedrich Merz?

Friedrich Merz pochodzi z najludniejszego kraju związkowego Niemiec, Nadrenii Północnej-Westfalii. Urodził się w listopadzie 1955 r. w miasteczku Brilon w powiecie Hochsauerland.

Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej Merz w latach 70. XX w. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Bonn jako stypendysta chadeckiej Fundacji Konrada Adenauera. W 1989 r. został europosłem, a pięć lat później trafił do Bundestagu jako wschodząca gwiazda Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU).

W 2000 r. został przewodniczącym chadeckiej frakcji CDU/CSU, jednak na drodze do realizacji jego dalszych ambicji stanęła Angela Merkel. Ówczesna liderka CDU odsunęła Merza na boczny tor, a Merz wycofał się z polityki i przeszedł do biznesu.

Po odejściu Merkel z czynnej polityki Merz trzykrotnie ubiegał się o przywództwo w CDU. Dwa razy przegrał – najpierw z Annegret Kramp-Karrenbauer, potem z Arminem Laschetem - ale w 2022 r. w końcu dopiął swego, obiecując zerwanie z centrową linią Merkel i zwrot ku bardziej konserwatywnej i wolnorynkowej polityce.

Ma doświadczenie jako parlamentarzysta, ale nigdy nie zajmował stanowiska w rządzie. W partii przypisuje mu się zjednoczenie CDU po utracie władzy w 2021 r. i naprawienie relacji z rządzącą w Bawarii siostrzaną partią chadecką, CSU.

Merz opowiada się za ożywieniem współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego

W CDU Merz należy do skrzydła liberalnego pod względem gospodarczym i konserwatywnego w kwestiach społeczno-politycznych. Jest zwolennikiem obniżenia podatku dochodowego, ograniczenia biurokracji i bardziej elastycznego rynku pracy, co - jego zdaniem - ma pobudzić wzrost gospodarczy. Chce, by Niemcy poszły śladem Francji i stworzyły warunki sprzyjające zakładaniu start-upów.

Merz jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi o migrantach. W październiku 2022 r., po pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę, zarzucił części uchodźców z Ukrainy uprawianie tzw. turystyki socjalnej "do Niemiec, z powrotem do Ukrainy, do Niemiec, z powrotem do Ukrainy". W innej wypowiedzi lider CDU zarzucił osobom ubiegającym się o azyl, których wnioski zostały odrzucone, że "zabierają Niemcom wizyty lekarskie, robiąc sobie nowe zęby". Później przeprosił za swoje słowa.

Merz wielokrotnie opowiadał się za ożywieniem współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, tworzonego oprócz Niemiec przez Polskę i Francję i zapowiada ożywienie relacji z tymi państwami.