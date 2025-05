Ciekawe badanie przeprowadzili badacze z Harvard Business School. Wskazuje ono, że nie trzeba pracować na maksa, aby osiągać najlepsze wyniki. Jak to możliwe?

Zależy nam już nie tylko na pieniądzach

W ostatnich latach jesteśmy świadkami znacznej ewolucji na rynku pracy. Zmieniają się potrzeby oraz świadomość pracowników. Coraz więcej osób wskazuje na to, że ważna jest już nie tylko płaca. Przy wyborze pracodawcy uwzględnia się również:

atmosferę w zespole

dodatkowe benefity

pasję i zaangażowanie

Nie od dziś wiadomo, że praca w ulubionym zawodzie daje zdecydowanie większą satysfakcję i minimalizuje ryzyko wypalenia się. Ponadto pomaga w osiąganiu sukcesów zawodowych, a z punktu widzenia pracodawcy daje większe możliwości w budowaniu lojalności pracowników. Pieniądze wciąż są na pierwszym miejscu, jednak ludziom zależy też na innych aspektach związanych z zatrudnieniem, w tym na poczuciu spełniania i bezpieczeństwie socjalnym.

Na świecie Polacy uznawani są za jeden z najbardziej pracowitych narodów świata. Gdy wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu przysłowiowego chleba, to dają z siebie 100 proc. i więcej, często zawstydzając lokalnych pracowników. Jest to związane z etosem pracy, który wpaja się nam już od najmłodszych lat.

Czy wystarczy 85 proc. zaangażowania?

Naukowcy z Harvard Business School ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzili badanie wydajności pracowników w różnych sektorach. Okazuje się, że wystarczy 85 proc. zaangażowania pracownika, aby ten osiągał najlepsze wyniki. Tym samym widać, że warto nieco oddalić się od filozofii maksymalnego wysiłku w celu osiągania maksymalnych rezultatów. Jak to możliwe?

Przy dawaniu z siebie wszystkiego, pracownik narażony jest na jeszcze większą presję i rosnące wymagania. Z czasem jest ich za dużo i ciężko sobie z tym poradzić, przez co wyniki spadają. Cierpi też na tym życie prywatne.

85 proc. zaangażowania ma sens - pozwala na jednoczesne dobre wykonywanie obowiązków i zachowanie zdrowia psychicznego. W takich warunkach dużo łatwiej o docenienie i awans. Ciekawie do tego tematu podszedł też Greg McKeown w swojej książce "To proste. Bez wysiłku rób to, co ważne".

Chcesz być bardziej wydajny w pracy lub zależy ci na podniesieniu efektywności pracowników? Idea pracy na 85 proc. zaangażowania może dać satysfakcjonujące efekty. Koniecznie ją sprawdź.

red. / polsatnews.pl