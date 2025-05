Zarzucił, że goście znają pytania. Błyskawiczna reakcja prowadzącego

- Są państwo tak świetnie przygotowani, że chyba znali państwo pytania - powiedział Wojciech Hadaj ze sztabu Krzysztofa Stanowskiego do innych uczestników debaty sztabów. Na to stwierdzenie błyskawicznie zareagował prowadzący Piotr Witwicki. - To nieprawda. Mam tyle pytań, które chciałem zadać, że do końca się wahałem, które wybrać - odpowiedział dziennikarz.