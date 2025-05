Jak poinformował na portalu X minister transportu Óscar Puente, do kradzieży doszło w pięciu punktach. Od poniedziałku ruch pociągów stopniowo wraca do normy; po południu ma zostać przywrócony w 100 proc. Według dziennika "El Mundo", co najmniej 10,7 tys. pasażerów utknęło między stacjami w związku z kradzieżą. Wiele osób musiało spędzić noc w wagonach.

Minister mówi o "sabotażu". Wszczęto śledztwo

Według ministra transportu, kradzież kabli była "poważnym aktem sabotażu". Śledztwo w tej sprawie prowadzi hiszpańska żandarmeria. "To skoordynowana akcja. Ktokolwiek to zrobił, wiedział, co robi" – powiedział Puente.

W wywiadzie dla radia Cadena SER Puente ujawnił, że ilość skradzionej miedzi wskazuje na skoordynowane działania, do których potrzebne jest odpowiednie przygotowanie logistyczne i dobra znajomość mechanizmów działania kolei.

Problem z kradzieżą kabli. Najwięcej w centrum kraju

Sieć kolei dużych prędkości łączy główne miasta w Hiszpanii. Jest podatna na kradzieże kabli, gdyż trasy biegną przez rozległe niezamieszkanie obszary.

Jak podaje serwis RTVE, w 2024 roku zarejestrowano niemal 5 tys. tego typu przypadków w całej RENFE. Najwięcej z nich miało miejsce w Kastylii-La Manchy, następnie w Andaluzji i okolicach Madrytu.

osg / Polsatnews.pl