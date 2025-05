Sachajko: Powinniśmy skończyć z upaństwowieniem dzieci

Piotr Witwicki podczas debaty zapytał uczestników o pomysły dotyczące zwiększenia demografii.

- Dzieci to nie jest hobby rodziców, to także powinna być odpowiedzialność państwa. Wychowanie dziecka do 25. roku życia, to jest około 350 tys. złotych, państwo powinno również partycypować w tych dużych kosztach (...) Powinniśmy skończyć z upaństwowieniem dzieci po tym, jak zaczynają pracować. Matka powinna dostawać pieniądze z PIT-u swoich dzieci - odpowiedział Jarosław Sachajko ze sztabu Marka Jakubiaka.

- Pierwsza rzecz, to kwestia mieszkaniowa. Ludzie nie mają, gdzie mieszkać. Jeśli młodzi ludzie nie mogą się wyprowadzić od rodziców, albo mieszkają na 20 metrach, to nie zdecydują się na kolejne dziecko, dlatego państwo powinno realizować dobrą politykę mieszkaniową - powiedziała natomiast Marcelina Zawisza ze sztabu Adriana Zanberga.

Przedstawiciele sztabów o demografii w Polsce. W jaki sposób poprawić dzietność?

Z kolei na pytanie dotyczące polepszenia demografii w Polsce Przemysław Wipler ze sztabu Sławomira Mentzena stwierdził, że "zmiany, które są potrzebne, żeby Polacy mieli dzieci, to są zmiany kulturowe - dawanie dobrego przykładu, ale również danie środków, doprowadzenie do tego, żeby Polacy mieli mieszkania".

- Rafał Trzaskowski, jako samorządowiec, ale także jako ojciec doskonale wie, jak ważne jest bezpieczeństwo. Jak ważne jest to, żebyśmy my, po urodzeniu dziecka, mogły podejmować decyzję, czy chcemy wrócić do pracy, czy chcemy zostać w domu - tak na pytanie o demografię odpowiedziała Monika Rosa ze sztabu Rafała Trzaskowskiego.

- Przykładamy bardzo istotną rolę do budowania żłobków. To także mieszkalnictwo, wywalczenie jawności cen mieszkań. Mieszkanie musimy być w końcu możliwe do nabycia dla młodych ludzi - odpowiedział natomiast Paweł Śliz ze sztabu Szymona Hołowni.

Artykuł jest aktualizowany.

Debata sztabów wyborczych w Polsat News. Lista uczestników

W debacie zorganizowanej na antenie Polsat News udział biorą przedstawiciele kandydatów na prezydenta:

ZOBACZ: Rozpoczęło się starcie sztabów [RELACJA]

Monika Rosa (sztab Rafała Trzaskowskiego),

Tobiasz Bocheński (sztab Karola Nawrockiego),

Marcin Bartoszewicz (sztab Artura Bartoszewicza),

Paweł Frankiewicz (sztab Marka Wocha),

Anna Górska (sztab Magdaleny Biejat),

Piotr Bakun (sztab Joanny Senyszyn),

Paweł Śliz (sztab Szymona Hołowni),

Marcelina Zawisza (sztab Adriana Zandberga),

Przemysław Wipler (sztab Sławomira Mentzena),

Wojciech Hadaj (sztab Krzysztofa Stanowskiego),

Marta Czech (sztab Grzegorza Brauna),

Jarosław Sachajko (sztab Marka Jakubiaka).

Jak przyznał prowadzący debatę Piotr Witwicki, do wzięcia udziału w dyskusji nie zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich sztabów. - Jeżeli ktoś chce posłuchać sztabu Macieja Maciaka, to niech sobie włączy Russia Today - zaznaczył dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat oraz redaktor naczelny Interii.

wb / Polsatnews.pl