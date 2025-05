Skazany bez dowodów? Kierowca ciężarówki może stracić wolność, majątek i dobre imię

Napad, broń, tabletki usypiające i skradziony towar wart niemal 10 milionów złotych. Dwóch mężczyzn przyznaje się do napadu na transport, jednak to kierowca ciężarówki ma ponieść karę. Tomasz Milewski zostaje skazany na cztery i pół roku pozbawienia wolności, mimo wielu wątpliwości w sprawie. Do tego ma zapłacić ponad 10 milionów złotych odszkodowania.

Pan Tomasz - zawodowy kierowca z wieloletnim doświadczeniem - właśnie wrócił z rutynowego kursu ciężarówką. Feralnego dnia miał mieć dzień wolny. Pracodawca poprosił jednak o to, by udał się jeszcze w jedną trasę. Nic nie wskazywało na to, że tego dnia życie jego i całej rodziny wywróci się do góry nogami.

Kierowca przewoził papierosy o gigantycznej wartości dla jednego z większych koncernów tytoniowych. Po pewnym czasie zatrzymał się, aby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Gdy wrócił i miał kontynuować jazdę, do jego kabiny wtargnął zamaskowany mężczyzna z bronią.

- Ten przedmiot przy brzuchu miał w moją stronę, wydał mi po prostu polecenia, że nic mi się tam oczywiście nie stanie, żebym tylko się zachowywał i robił to, co on chce, i powiedział, że mam jechać. I pojechaliśmy w kierunku tej stacji właśnie - relacjonuje zespołowi "Państwa w Państwie".

Kierowca miał zostać odurzony tabletkami. Skazano go na więzienie

Policja zatrzymała dwóch sprawców napadu. Obaj przyznali się do winy i twierdzili, że pan Tomasz nie miał z przestępstwem nic wspólnego, nie znają się, a jeden z nich - podczas rozprawy - powiedział wprost, że podczas napadu widział go pierwszy raz w życiu.

Mimo to prokuratura i sąd uznały, że kierowca był z nimi w zmowie. Skazano go na cztery i pół roku więzienia oraz zobowiązano do zapłaty ponad 10 milionów złotych odszkodowania.

Nie ma papierosów, nie ma pieniędzy, dokumentów i żadnych konkretnych dowodów. Są jedynie przypuszczenia, nieczytelne monitoringi i… badanie wariografem, które prokuratura forsuje jako główny dowód winy. Sam kierowca został aresztowany na siedem miesięcy. Podczas zatrzymania przez trzy dni przewożono go z miejsca na miejsce - bez jedzenia, bez wody, bez snu.

- Nie ma chociaż jednego dowodu, który mówi, że pan Tomasz jest sprawcą tego przestępstwa - komentuje sprawę dr Mateusz Mickiewicz, pełnomocnik oskarżonego. I dodaje: "Aż z tak potężnymi, dużymi błędami ja się nigdy w życiu nie spotkałem".

Musi zapłacić 10 milionów złotych odszkodowania. Zabezpieczono dorobek życia

Sąd uznał - tylko na podstawie zdjęć z monitoringu - że pan Tomasz pozorował załatwianie potrzeb fizjologicznych. Zdaniem sądu miała to być część planu. Nie odniósł się jednak do faktu, że zlecenie na kurs otrzymał tego samego dnia, a więc nie mógł wcześniej zaplanować rzekomej kradzieży.

Reportaż ujawnia brak podstawowych zabezpieczeń w ciężarówce - nie było nadajnika GPS, nie było ubezpieczenia, nie było nawet drugiego kierowcy przy kursie z tak cennym ładunkiem. Na pytania naszej dziennikarki pracodawca unika odpowiedzi.

Obok dotkliwej kary pozbawiania wolności, dramatem jest nakaz zapłaty odszkodowania na ponad 10 milionów złotych. Zabezpieczono cały majątek pana Tomasza - dorobek jego życia i poprzednich pokoleń. Nie może nim dysponować. Rodzina stoi w obliczu utraty środków do życia.

- Zabiorą wszystko. Wszystko, co mamy. Na co mąż pracował całe życie - mówi zrozpaczona żona Ewa Milewska.

Dlaczego sprawa trafiła do sądu rejonowego, mimo że dotyczy wielomilionowej kradzieży? Dlaczego sąd ignoruje podstawowe fakty? Czy w Polsce można dziś stracić wolność i majątek na podstawie braku wiarygodnych dowodów?

Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w programie "Państwo w Państwie". Reportaż już w najbliższą niedzielę o 19:30 w Polsacie.

