Raper Michał "Joka" Marten nie żyje - przekazano w mediach społecznościowych grupy Kaliber 44. "Nie ma go już z nami, ale wierzę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach. Na chwilę obecną data pogrzebu nie jest jeszcze ustalona" - dodał we wpisie jego brat AbradAba.

"Z największym bólem zawiadamiam Was o śmierci Michała. Nie ma go już z nami, ale wierzę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach. Na chwilę obecną datą pogrzebu nie jest jeszcze ustalona. Bardzo proszę o uszanowanie żałoby" - napisał w mediach społecznościowych brat legendy rapu.

Kim był Michał "Joka" Marten? Występował w zespole Kaliber 44

Michał "Joka" Marten był polskim raperem, który zasłynął między innymi z występowania w grupie Kaliber 44. Muzyk był starszym bratem innego artysty AbradAba. Marten udzielał się także w zespole Czarne Złoto i kolektywie Baku Baku Skład.

Największa popularność artysty przypadła na lata 1996-2000. Muzyk wraz z Kalibrem 44 nagrał cztery albumy studyjne. Pierwszym z nich była "Księga Tajemnicza. Prolog", następnie "W 63 minuty dookoła świata", "3:44" oraz ostatni "Ułamek tarcia".

Kaliber 44 to jedna z najważniejszych formacji w historii polskiego hip-hopu. Powstała w Katowicach na początku lat 90. z inicjatywy braci Michała (Joka) i Marcina Martenów (DJ Feel-X, a później Abradab).

Zespół zasłynął z psychodelicznego stylu i oryginalnego podejścia do muzyki, co zrewolucjonizowało ówczesną scenę rapową - przypomina Interia Muzyka. Debiutancki album "Księga Tajemnicza. Prolog" z 1996 roku do dziś uchodzi za klasykę gatunku - to właśnie na nim Joka dał się poznać jako autor przejmujących, głęboko symbolicznych wersów.

wb/pbi / Polsatnews.pl