Siedem osób zginęło w wypadku, do którego doszło w okolicach Parku Narodowego Yellowstone w USA. W zajściu udział brały wycieczkowy bus i ciężarówka. Wśród ofiar znaleźli się chińscy i włoscy turyści. Osiem innych osób zostało rannych.

Do wypadku w pobliżu najstarszego parku narodowego na świecie - Parku Yellowstone - doszło w miniony czwartek 1 maja. Pickup marki chevrolet i van marki mercedes, który przewoził 14 turystów, zderzyły się na autostradzie na wschodzie stanu Idaho. Oba pojazdy po zdarzeniu stanęły w płomieniach.

USA. Tragiczny wypadek na drodze do Parku Yellowstone

Zgodnie z informacjami podawanymi przez chińskie państwowe media, w wypadku śmierć poniosło pięcioro obywateli Chin z mercedesa. Lokalny koroner podał ponadto, że wśród ofiar znalazło się również dwóch turystów z Włoch. Kierujący pickupem chevroleta był 25-letni mieszkaniec Teksasu. Policja cały czas bada przyczynę wypadku.



Konsulat Chin w San Francisco, którego oświadczenie cytuje agencja Xinhua, złożył kondolencje rodzinom swoich zmarłych obywateli oraz przekazał szczere wyrazy współczucia rannym i ich bliskim.

Gubernator Idaho Brad Little zamieścił w sieci wpis, w którym przekazał, że modli się za ofiary i że jego stan "ściśle współpracuje z lokalnymi urzędnikami, aby uzyskać odpowiedzi na temat tego, co doprowadziło do tej strasznej tragedii".



Spośród ośmiorga poszkodowanych troje wymagało pilnej interwencji lekarskiej i w związku z poważnymi obrażeniami zostali oni przetransportowani do szpitali na pokładzie śmigłowca.

Akcja na służb na amerykańskiej autostradzie. Nie żyje siedem osób

Mieszkaniec okolicy autostrady powiedział w rozmowie z CNN, że droga prowadząca do Parku Yellowstone uważana jest za bardzo niebezpieczną. Po wypadku trasa zablokowana była całkowicie przez siedem godzin.

Park Narodowy Yellowstone zajmuje prawie 3,5 tys. mil kwadratowych i rozciąga się na trzy stany: Idaho, Wyoming oraz Montanę. Rocznie przyciąga średnio cztery miliony turystów, przy czym większość z nich przyjeżdża między majem a wrześniem.