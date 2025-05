Flaga Rzeczypospolitej Polskiej to nie to samo co barwy narodowe. Flaga składa się z dwóch pasów, u góry - białego, na dole - czerwonego, o wysokości i długości w stosunku 5:8. Te wymiary stanowią o tym, że mamy do czynienia z flagą.

To, co widać podczas wydarzeń sportowych to z kolei barwy narodowe - na nich właśnie mogą znajdować się różnego rodzaju dopiski, np. nazwy miejscowości. Na fladze narodowej takich dopisków być nie może.

Dzień Flagi RP. Czego nie wolno robić?

O czym jeszcze stanowią przepisy? Flaga eksponowana publicznie musi być czysta, a jej barwy wyraźne. Nie może być pomięta ani postrzępiona, a kiedy jest ściągana z masztu nie wolno dopuścić, by dotknęła podłogi, bruku, asfaltu ani wody.

Co ciekawe, to samo tyczy się trudnych warunków atmosferycznych. Podczas śnieżycy, wichury czy ulewy należy flagę z masztu zdjąć, złożyć i zabezpieczyć.

Co należy zrobić gdy flaga ulegnie zniszczeniu? Trzeba ją zutylizować, ale w sposób godny. Jedną z opcji jest niepubliczne spalenie lub rozdzielenie pasów białego i czerwonego.

Za zniszczenie flagi grożą surowe kary: grzywny, ograniczenia wolności, a nawet jej pozbawienia do roku.

Święto flagi. Liczne uroczystości państwowe

Dzień Flagi to jedno z najmłodszych polskich świąt państwowych - ustanowiono je w lutym 2004 roku. Data nie jest przypadkowa. To właśnie 2 maja 1945 roku pięciu żołnierzy z dywizji piechoty im. Tadeusza Kościuszki zatknęło na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie biało-czerwoną flagę.

Dzień Flagi RP nie jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia jednak odbywają liczne uroczystości.

W Warszawie na Placu Zamkowym odbędzie się uroczystość podniesienia Flagi Państwowej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego. W uroczystości weźmie udział para prezydencka Andrzej Duda oraz Agata Kornhauser-Duda, a także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Odbędzie się defilada oraz pokaz musztry paradnej, wystąpi także Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.