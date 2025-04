35-latek podejrzany o zabójstwo lekarza w Krakowie został w środę rano doprowadzony do prokuratury, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty. Mężczyzna we wtorek miał wtargnąć do gabinetu ortopedy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i zadać mu ciosy nożem. Mimo natychmiastowej pomocy lekarz zmarł.