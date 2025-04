Finał Pucharu Polski, maratony, imprezy i uroczystości państwowe - takie wydarzenia odbędą się w Warszawie z okazji długiego weekendu od 1 do 4 maja. Władze stolicy poinformowały o planowanych utrudnieniach w ruchu i parkowaniu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą uzbroić się w cierpliwość.

Na stronie stołecznego ratuszu pojawiły się informacje o planowanych utrudnieniach w ruchu z powodu imprez odbywających się na początku maja w Warszawie.

W czwartek pierwszego maja odbędzie się kilka przemarszów i manifestacji. W tym dniu obchodzone jest międzynarodowe Święto Pracy. 2 maja na placu Zamkowym odbędą się uroczystości państwowe z okazji Dnia Flagi. Obchody święta z okazji uchwalenia pierwszej konstytucji Trzeciego Maja również zaplanowano na placu Zamkowym, ale także na placu Piłsudskiego. W niedzielę 4 maja na placu Piłsudskiego będą świętowali strażacy. W związku z tymi uroczystościami wprowadzone zostaną zmiany w ruchu i ograniczenia w parkowaniu. W czasie przemarszów i defilad policjanci dodatkowo będą wstrzymywali ruch na ulicach.

Majówka w Warszawie. Planowane utrudnienia w ruchu

W czwartek 1 maja o godzinie 11.00 rozpocznie się zgromadzenie publiczne na rondzie de Gaulle’a, połączone z przemarszem na trasie: Nowy Świat, Świętokrzyska, Mazowiecka, Królewska - na plac Grzybowski. Zgromadzenie zgłoszone jest do godz. 15. Wspomniane ulice będą czasowo wyłączone z ruchu. Ratusz apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń pilnujących porządku policjantów.

O godzinie 12.15 zaplanowane jest także zgromadzenie publiczne przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ulicy Matejki a następnie przemarsz na trasie: Matejki, Aleje Ujazdowskie, Piękna, Marszałkowska, Wilcza przed budynek przy Wilczej 30. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 15.

"Przy zablokowanym przejeździe Alejami Ujazdowskimi na odcinku Matejki-Piękna oraz ulicą Piękną, trasami objazdowymi skierowane zostaną autobusy linii 100, 107, 116, 118, 159, 166, 180 oraz 503" - czytamy na oficjalnej stronie warszawskiego ratusza.

Z powodu nieprzejezdnej ulicy Pięknej oraz zablokowanej Marszałkowskiej na odcinku Plac Konstytucji-Wilcza zmienione zostaną trasy autobusów linii 100, 107, 118, 159, 520 i 525. Informacje o rozkładzie jazdy tych pojazdów będą na bieżąco aktualizowane.

2 maja Puchar Polski na PGE Narodowym i kilka innych imprez

W piątek 2 maja o godzinie 16.00 na PGE Narodowym rozpocznie się mecz o Puchar Polski między Legią Warszawa a Pogonią Szczecin. Przed meczem wjazd na obszar Saskiej Kępy zostanie ograniczony. Dodatkowo o godzinie 12.30 planowany jest przemarsz kibiców sprzed stadionu przy ulicy Łazienkowskiej 3 na Pragę. Możliwe będzie również czasowe wyłączenie mostu Poniatowskiego z ruchu aut.

"Policjanci będą decydowali o zamknięciu ruchu na ulicach, którymi przejdą kibice. Na Narodowy najsprawniej dowiezie komunikacja miejska" - poinformował ZTM. Po meczu na kibiców będą czekały dodatkowe autobusy, tramwaje i składy metra.

Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Główne ulice Warszawy zamknięte

W sobotę 3 maja wystartuje 33. Bieg Konstytucji. Na czas imprezy, od godziny 10.30 do 13, Aleje Jerozolimskie i na Marszałkowska będą zamknięte dla ruchu.

"Najdłużej kierowcy nie przejadą przez plac Trzech Krzyży, gdzie stanie miasteczko biegowe. Plac będzie zamknięty w sobotę od godziny 3 do 15. Wzdłuż trasy biegu nie będzie można parkować" - zaznaczył ZTM.

W niedzielę 4 maja w godzinach 5.00-20.00 ulica Świętokrzyska, od Kopernika do Marszałkowskiej, zostanie zamknięta dla ruchu. W tych godzinach odbędą się zawody chodziarzy Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup.

W czasie zawodów ulicą Tamka "pod górę" będą mogli podjechać wyłącznie dojeżdżający do szpitala dziecięcego oraz ulicy Kopernika. Parking pod placem Powstańców Warszawy cały czas pozostanie otwarty. Natomiast w czasie zamknięcia Świętokrzyskiej kierowcy wyjątkowo dojadą do niego od ulicy Brokla.

