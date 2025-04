To naprawdę przełomowy etap w stosunkach rosyjsko-koreańskich - powiedział premier Rosji Michaił Miszustin podczas ceremonii rozpocżecia budowy mostu drogowego między Rosją a Koreą Północną. Inwestycja ma zostać ukończona do końca 2026 roku. Do tej pory miedzy państwami działał jedynie most kolejowy. Możliwe są również podróże drogą lotniczą.