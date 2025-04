Nie żyje Tomasz Jakubiak. Znany kucharz miał 41 lat

O śmierci Tomasza Jakubiaka poinformowała jego rodzina w mediach społecznościowych. Kucharz walczył od ubiegłego roku z niezwykle rzadkim nowotworem.

Tomasz Jakubiak nie żyje. Miał 41 lat

"Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak - ukochany Tata, Mąż, Kucharz i Człowiek, którego serce biło dla innych - w domu, przy stole, w codzienności. Jego odejście zostawiło pustkę, której nie da się opisać słowami. Rodzina prosi o pełne uszanowanie prywatności i spokoju w tym niezwykle trudnym czasie" - czytamy w krótkim oświadczeniu.

We wrześniu ubiegłego roku kucharz poinformował swoich fanów, że wykryto u niego rzadki i złośliwy nowotwór układu pokarmowego z przerzutami do kości. Przeszedł chemioterapię i kilka operacji, ale te nie dawały oczekiwanych rezultatów. Polscy lekarze, ze względu na typ choroby, nie mogli dłużej kontynuować terapii.

Jakubiak rozpoczął leczenie w Izraelu, które okazało się bardzo kosztowane. Zorganizował zbiórkę pieniędzy, a do pomocy ruszyli także jego przyjaciele z show-biznesu. Początkowo nastąpiła poprawa, ale później stan Jakubiaka się pogorszył. W kwietniu kucharz nagrał filmik, w którym wyjaśnił, że konieczne było przeniesienie go do Grecji na kolejne etapy leczenia.

Tomasz Jakubiak - znany kucharz i prezenter

Tomasz Jakubiak urodził się w 1984 roku w Chorzowie. Stał się popularny dzięki prowadzeniu kilku programów na Canal+ Kuchnia, m.in. "Jakubiak rozgryza Polskę" czy "Jakubiak lokalnie". Później pojawił się także w Food Network, gdzie powierzono mu format "Sztuka mięsa".

W 2022 roku zaangażowano go do programu "MasterChef Junior", a rok później do klasycznej wersji dla dorosłych uczestników. Regularnie wydawał także książki kucharskie i był aktywny w mediach społecznościowych.