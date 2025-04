Gruzin chciał wtargnąć do warsztatu. Utknął w szybie wentylacyjnym

Do nietypowego przestępstwa doszło na warszawskiej Woli. Obywatel Gruzji próbował wtargnąć do zamkniętego warsztatu samochodowego przez szyb wentylacyjny. Mężczyzna utknął jednak w instalacji, narobił szkód i zaczął wołać o pomoc. Do uratowania 44-latka niezbędna była interwencja Straży Pożarnej. Sprawcy zamieszania grozi do 5 lat więzienia.