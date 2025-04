83-letni Victor Divergilio doprowadził do wyrządzenia szkód o wartości 23 tys. dolarów. Mężczyzna zarysował pięć samochodów Tesla w centrum handlowym Roosevelt Field Mall w Garden City w USA.

Jak podał amerykański "New York Post", powodem takiego zachowania Divergilio było jego zdenerwowanie na Donalda Trumpa i Elona Muska. Mężczyzna podczas incydentu krzyczał niecenzuralne zwroty w kierunku amerykańskiego prezydenta i miliardera.

W wywiadzie dla gazety stwierdził, że "to wszystko było wielkim nieporozumieniem".

Zdenerwował się na Elona Muska. Mógł zrobić coś gorszego

Divergilio udzielił krótkiego wywiadu dla "New York Post". 83-latek powiedział, odnosząc się do Elona Muska, że "gdyby zrobił coś przeciwko niemu, nie byłoby to po prostu zadrapanie samochodów". Podkreślił przy tym, że nie jest fanem miliardera.

- Musk jest właścicielem Tesli, tak, zostanie wyrzucony pod koniec miesiąca - stwierdził, dodając kolejne wulgarne słowa pod adresem współpracownika Trumpa.

Jak poinformowała gazeta, mężczyzna został postawiony w stan oskarżenia, a miejscowy sąd zobowiązał go do poddania się ocenie zdrowia psychicznego. 83-latek nie przyznał się do zarysowania elektrycznych samochodów.

