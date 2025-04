Siedmiu mężczyzn pobiło dwudziestolatka. Trwa walka o jego życie

Do brutalnego pobicia w Piszu doszło w piątek wieczorem, ale dopiero we wtorek 30 kwietnia poinformowano o szczegółach tego zdarzenia.

Zaatakowali chłopaka pod sklepem. Dotarliśmy do nagrania

Dziennikarze Polsat News dotarli do nagrania z momentu pobicia 20-letniego mężczyzny. Widać na nim szczupłą osobę w kapturze, która spokojnie stoi pod nocnym sklepem. Nawiązuje ona kontakt z otaczającymi go mężczyznami, gestykuluje. W pewnym momencie jeden z nich z impetem atakuje chłopaka. Po chwili do napastnika dołączają pozostali. Ofiara szybko pada na ziemię, a prześladowcy nie przestają jej kopać.

Po kilkunastu sekundach oprawcy odchodzą spokojnych krokiem od pobitego do nieprzytomności człowieka. Ten leży na chodniku bez ruchu w nienaturalnej pozycji. Na obrazie z kamery widać, że po chwili na miejscu pojawia się karetka pogotowia.

Ofiara walczy o życie w szpitalu

Sprawie przygląda się reporter Polsat News Michał Tokarczyk, który jest na miejscu. Przekazał nowe informacje na temat stanu zdrowia mężczyzny.

- Lekarze nie mają dobrych informacji. 20-latek przebywa w szpitalu i jest w stanie krytycznym. Robią, co mogą, by ratować jego życie. Jest on podłączony do aparatury, która podtrzymuje jego funkcje życiowe - przekazał nasz korespondent.

Brutalne pobicie w Piszu. Policja złapała sprawców

Michał Tokarczyk przekazał widzom Polsat News, że policjanci szybko ruszyli w pościg za sprawcami. - Najsmutniejsze jest to, że część z nich nie miała nawet 18 lat - przekazał dziennikarz.

- Do tego brutalnego aktu przemocy doszło w miniony piątek po godz. 22 w okolicach parku miejskiego w Piszu. Policjanci zauważyli karetkę i ratowników medycznych reanimujących młodego mężczyznę. Okazało się, że został on brutalnie pobity przez grupę młodych mężczyzn, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Tym pobitym jest 20-letni mieszkaniec Pisza, który w krytycznym stanie został przewieziony do szpitala - powiedziała dziennikarzom Polsat News nadkomisarz Anna Szypczyńska z z Komendy Powiatowej Policji w Piszu.





Oficer dodała, że napastnikami byli młodzi mężczyźni z okolicznych miejscowości. Część z nich była nieletnia. Policja ustaliła, że do pobicia doszło "bez wyraźnego powodu".

- Pobicia dokonało kilku młodych mężczyzn, którzy bez wyraźnego powodu zaatakowali 20-latka stojącego pod sklepem nocnym. Policjanci bardzo szybko ustalili i zatrzymali sprawców tego chuligańskiego czynu. Pomógł im zapis z kamer monitoringu. Sprawców było 7. To mieszkańcy Rucianego Nidy i Piszu w wieku od 16-19 lat. Było tam dwóch 16-latków, którymi zajął się sąd rodzinny, a pięciu pozostałych zatrzymano w areszcie. Decyzją sądu czterech z nich zostało tymczasowo aresztowanych. To trzech 17-latków i 19-latek - wyjaśniła nadkomisarz.