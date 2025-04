- Mam ciężko z Wołodymyrem Zełenskim. On siedział w Gabinecie Owalnym na krześle i po prostu nie ogarniał (...). Wszystko, co musiał zrobić, to być cicho - wyznał Donald Trump w rozmowie z "The Atlantic". Prezydent USA zapewnił, że może "stanąć po stronie Ukrainy", jednak nie po stronie jej prezydenta.