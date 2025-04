"Uwaga, ważny komunikat" - tak swój najnowszy wpis skierowany do mieszkańców Gdyni rozpoczyna Marynarka Wojenna. W najbliższych dniach mogą oni zostać zaskoczeni dźwiękami wystrzałów. Nie ma jednak powodów do obaw.

Wpis w mediach społecznościowych Marynarki Wojennej pojawił się we wtorkowe przedpołudnie.

"Informujemy, że z pokładu ORP Błyskawica będą wykonywane strzelania z armat salutacyjnych" - czytamy. Dojdzie do nich w dwóch terminach:

1 maja – około godziny 12:00 (3 wystrzały)

3 maja – około godziny 11:30 (21 wystrzałów)

Formacja dodaje w komunikacie, że godziny strzelań mogą ulec zmianie.

Wystrzały w Gdyni. Armia uspokaja i przeprasza

"Zaleca się, aby osoby starsze, opiekunowie małych dzieci, właściciele zwierząt oraz osoby wrażliwe na głośne dźwięki unikały w tym czasie przebywania w pobliżu okrętu. Za wszelakie utrudnienia serdecznie przepraszamy" - wskazano.

ORP Błyskawica to polski niszczyciel, jeden z dwóch zbudowanych okrętów typu Grom, wprowadzony do służby w Marynarce Wojennej w 1937 roku. Okręt uczestniczył w działaniach II wojny światowej od pierwszych do ostatnich dni walk w Europie, operując na Atlantyku, Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym.

Od 1 maja 1976 roku zacumowany jest w Porcie Gdynia jako okręt muzeum i okręt reprezentacyjny marynarki wojennej pozostający dalej w służbie.