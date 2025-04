"Nie może być przyzwolenia na wykorzystywanie orzeczeń psychiatrycznych do promocji aborcji na życzenie" - stwierdził w komunikacie Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych. Stwierdzono również, że w zeszłym roku doszło do "gwałtownego" wzrostu przeprowadzonych aborcji.

Jak poinformował w specjalny stanowisku Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, "nie może być przyzwolenia na wykorzystywanie orzeczeń psychiatrycznych do promocji aborcji na życzenie".

Eksperci odnieśli się w ten sposób do informacji w sprawie praktyki podawania do serca dziecka chlorku potasu w przypadku "nienarodzonych, zdolnych do samodzielnego życia dzieci, na podstawie oświadczenia psychiatry o zagrożeniu zdrowia i lub życia ciężarnej kobiety".

"Zespół przypomniał stanowisko Kościoła odnośnie do aborcji oraz stanowczo zareagował na uśmiercanie nienarodzonych dzieci i wykorzystywanie psychiatrii w celu uzasadnienia tych działań" - napisano.

KEP: Gwałtowny wzrost przeprowadzonych aborcji

W komunikacie Episkopatu podkreślono również, że zdaniem ekspertów w zeszłym roku doszło do "gwałtownego" wzrostu przeprowadzonych aborcji, do których podstawą w większości przypadków były zaświadczenia psychiatryczne.

"Wydaje się to świadczyć o wejściu polskiej medycyny na równię pochyłą" - napisali członkowie Zespołu KEP.

Eksperci odnieśli się przy tym do przypadków stwierdzenia u nienarodzonych dzieci wrodzonej łamliwości kości. Jak zauważono, w obecnym czasie "przesądza się o niskiej jakości życia dziecka po jego urodzeniu, mimo iż takiej pewności mieć zwykle nie można".

"Specjalistyczne ośrodki proponują w podobnych przypadkach terapeutyczne, a tym samym etyczne rozwiązania, poczynając od porodu przez cesarskie cięcie, aż po objęcie dziecka wysokospecjalistyczną terapią pediatryczną" - podkreślili.

Stwierdzono w dodatku, że "niepewność tę zaczęto uznawać za rację rzekomo usprawiedliwiającą uśmiercenie w łonie matki nawet dziecka będącego w okresie końcowym ciąży".

Stanowisko ekspertów KEP w sprawie aborcji. "Absurdalny argument"

W komunikacie zaznaczono jednocześnie, że "argument, że zabójstwo donoszonego dziecka jest korzystniejszym rozwiązaniem dla matki niż przeprowadzenie bezpiecznego porodu metodą cesarskiego cięcia jest w opinii Zespołu Ekspertów absurdalny".

"Psychiatria nie może zagwarantować, że po uśmierceniu nienarodzonego dziecka jego matka stanie się zdrowa oraz, że nie istnieje metoda leczenia zaburzeń psychicznych metodą 'terminacji ciąży' - podkreślono.

Jak stwierdzono, "wskazywanie przez lekarzy psychiatrów zaburzeń stanowiących przesłanki do aborcji łamie art. 39 Kodeksu Etyki Lekarskiej".

