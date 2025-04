Austriacki minister edukacji Christoph Wiederkehr poinformował o tym w poniedziałek. To pierwsza poważna decyzja resortu edukacji w ramach powołanego niedawno nowego koalicyjnego rządu. Zakaz został wprowadzony w formie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zasad tworzenia regulaminów szkolnych. Do tej pory przepisy zawierały zakaz korzystania z "przedmiotów zakłócających pracę szkoły".

Austria wprowadza zakaz w szkołach. Na celowniku nie tylko smartfony

Nowe rozporządzenie zabrania uczniom do ósmej klasy – czyli do 14. roku życia – korzystania z telefonów komórkowych, smartwatchy i podobnych urządzeń służących do komunikacji cyfrowej. Ograniczenie to dotyczy zarówno wnętrza szkoły, jak i zajęć poza jej terenem oraz w trakcie szkolnych wydarzeń. W praktyce oznacza to, że z urządzeń tych nie będzie można korzystać nawet w czasie szkolnych wycieczek.

W przypadku naruszenia zakazu uczeń będzie zobowiązany do oddania telefonu nauczycielowi, a urządzenie zostanie zwrócone mu po zajęciach. Jeśli nauczyciel uzna, że "sytuacja rodzicielska tego wymaga" – wówczas telefon zostanie zwrócony bezpośrednio rodzicowi bądź opiekunowi ucznia.

Zakaz używania smartfonów. Będą wyjątki

Nowe rozporządzenie dopuszcza wyjątki od zakazu. Nauczyciel może pozwolić na używanie urządzenia, gdy jest ono potrzebne w związku z procesem edukacyjnym albo ze względów medycznych. Ponadto uczniowie muszą mieć możliwość korzystania z telefonów komórkowych w sposób odpowiedni do ich wieku podczas wycieczek szkolnych trwających kilka dni.

Do tej pory zakazy korzystania z telefonów komórkowych w szkołach były wprowadzane bądź przez poszczególne kraje związkowe, bądź przez konkretne placówki oświatowe. Poniedziałkowa decyzja Ministerstwa Edukacji ujednolica te kwestie na terenie całej Austrii.

osg / Polsatnews.pl / PAP