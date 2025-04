Bieg Konstytucji 3 Maja coraz bliżej. Już w sobotę tysiące biegaczy wspólnie uczci jedno z najważniejszych świąt państwowych, biorąc udział w pierwszej tegorocznej odsłonie Warszawskiej Triady Biegowej. W tym roku limit uczestników został zwiększony do 6500 osób, a zapisy cieszą się ogromnym zainteresowaniem - wszystko wskazuje na to, że w sobotę szykuje się prawdziwe biegowe święto.

Tegoroczna trasa to klasyczna piątka - szybka, płaska i widowiskowa. Start biegu zaplanowano na godzinę 11:00, a zarówno początek, jak i meta zlokalizowane są przy Placu Trzech Krzyży. Zawodnicy pobiegną m.in. przez Plac Konstytucji, Aleje Jerozolimskie i Aleje Ujazdowskie. To pętla o długości 5 kilometrów, idealna zarówno do sprawdzenia swojej formy na początku sezonu, jak i do pierwszego kontaktu z bieganiem w imprezowym klimacie.

Co ważne - w tym roku uczestników czeka zupełnie nowa trasa. Choć miejsce startu i mety pozostało bez zmian, cała reszta została zaprojektowana od nowa. Trasa jest urokliwa, szeroka oraz płaska - dzięki czemu jest tak szybka. Połączenie nowoczesności z historią - właśnie to czyni Bieg Konstytucji wydarzeniem wyjątkowym.

Pełną mapę trasy wraz z opisem znajdziesz tutaj.

Nie ma biegu bez braw!

Bieg to nie tylko biegacze - to również tysiące kibiców, którzy dodają energii, wspierają i tworzą niesamowitą atmosferę. W tym roku organizatorzy zapraszają do specjalnych stref kibicowania usytuowanych wzdłuż trasy oraz na starcie i mecie.

To tam będzie można dopingować zawodników, korzystając z przygotowanych przez organizatorów atrakcji i aktywności. Wpadnij pokibicować, przybij piątkę zawodnikom i złap klimat miejskiego święta sportu!

Organizacja ruchu w dniu imprezy

W związku z organizacją biegu, mieszkańcy i kierowcy muszą przygotować się na czasowe zmiany w ruchu. Zmiany organizacji ruchu na Placu Trzech Krzyży będą obowiązywać od godziny 03:00 do 15:00 w dniu 3 maja 2025 r. Trasa biegu, zgodnie z jej przebiegiem, ulica po ulicy zostanie wyłączona z ruchu na całej długości w godzinach 10:30-13:00 w dniu 3 maja 2025 r.

Dodatkowo, na części miejsc parkingowych przy Al. Na Skarpie 2 maja obowiązywać będzie zakaz parkowania od godziny 16:00 do godziny 18:00 3 maja.

Pełny informator drogowy z mapami i szczegółowym opisem objazdów dostępny jest na stronie. Warto wcześniej zaplanować podróże po mieście - a najlepiej wybrać się na spacer i zostać kibicem!

Odbierz numer i szykuj się na start!

Zapisy wciąż trwają, a liczba zgłoszeń rośnie z dnia na dzień - nie zwlekaj, zapisz się, odbierz numer i szykuj się na start.

Biuro Zawodów znajduje się w Ośrodku Solec AKTYWNA WARSZAWA (ul. Solec 71). Pakiety startowe można odbierać w dniach:

30.04 (środa): 14:00-20:00

02.05 (piątek): 10:00-20:00

03.05 (sobota - dzień biegu): 8:00-10:00 (tylko dla osób spoza Warszawy)

Pamiętaj! Kolejki tworzą się w momencie otwarcia biura! Jeśli nie musisz - nie przychodź na sam początek działania Biura. Pracujemy cały dzień - na pewno zdążysz odebrać pakiet.

UWAGA: każdy zawodnik otrzymuje indywidualny kod QR na e-mail lub SMS przed otwarciem biura - będzie on niezbędny do odbioru pakietu.

Zapisy na bieg.

3 Maja - 3 powody, by być częścią Biegu Konstytucji

33. Bieg Konstytucji 3 Maja to coś więcej niż sport - to spotkanie ludzi, energii i wspólnego entuzjazmu. Każdy kilometr to szansa na dobrą zabawę, zdrowy ruch i udział w wydarzeniu, które tętni energią i nawiązuje do ważnych chwil z naszej przeszłości.

Niezależnie od tego, czy biegniesz, kibicujesz, czy po prostu chcesz poczuć atmosferę - 3 maja widzimy się w centrum!

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia znajdują się pod linkiem.

