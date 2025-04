W niedzielę dwoje turystów zginęło podczas wyprawy na Rysy, a dzień wcześniej trzy osoby ewakuowano ze szlaku po upadku z wysokości. TOPR ostrzega i apeluje do turystów, aby lepiej przygotowywali się do wędrówek górskich. Ratownicy pokazali zdjęcia wyposażenia turystów m.in. zwykły drewniany kij.

W miniony weekend w Tatrach doszło do kilku wypadków z udziałem turystów. Dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych.

Tatry. Dwie osoby zginęły w drodze na Rysy

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przekazało w mediach społecznościowych, że interweniowano łącznie ws. 16 osób. W sobotę podczas wejścia na Rysy trzy osoby, które były częścią większej grupy, spadły i zatrzymały się u wylotu szczytu.

Cała trójka doznała obrażeń kończyn oraz głowy. Przy pomocy śmigłowca przewieziono ich do zakopiańskiego szpitala.

"Do kolejnych zdarzeń doszło w niedzielę rano. O godzinie 6:04 do TOPR zadzwonił narciarz skiturowy będący powyżej Czarnego Stawu Pod Rysami. Był on świadkiem upadku z wysokości, poszkodowana osoba znajdowała się poniżej przewężenia w Wielkim Wołowym Żlebie" - przekazano w mediach społecznościowych.

Niestety turysta doznał poważnych obrażeń i nie przeżył.

Podczas ewakuacji zwłok doszło do kolejnego wypadku. Na oczach ratowników spadła kolejna osoba i zatrzymała się kilkanaście metrów wyżej niż ekipa ratunkowa. Również w tym przypadku obrażenia były zbyt duże, a turysta nie przeżył.

TOPR ostrzega i apeluje

Jak przekazuje TOPR warunki tego dnia były bardzo ciężkie. "Po nocnych przymrozkach śnieg stał się bardzo twardy. Jedna z ofiar nie miała żadnego zimowego wyposażenia" - przekazuje. Ratownicy dodali, że tego dnia ewakuowano ze szlaku jeszcze kilka osób. Nie wszyscy byli przygotowani do wędrówki.

"Przypominamy oraz apelujemy - przez kilka najbliższych dni w Tatrach w nocy prognozowane są spadki temperatur poniżej 0 stopni. Pokrywa śnieżna znajdująca się jeszcze w Tatrach, stanie się bardzo twarda, a warunki wymagające. W takich miejscach bezwzględnie należy używać zimowego ekwipunku" - przekazuje TOPR.

Doprecyzowano, że duże ilości śniegu znajdują się na szlakach: Rysy, Mięguszowiecka Przełęcz Pod Chłopkiem, Wrota Chałubińskiego, Szpiglasowa Przełęcz, oraz na szlakach dojściowych na Orlą Perć: Zawrat, Kozią Przełęcz oraz Żleb Kulczyńskiego.



Tatrzański Park Narodowy w mediach społecznościowych przypomniał, że na zaśnieżone i oblodzone szlaki należy zabrać raki, czekan, kask, lawinowe ABC. Ważna jest także wiedza o zagrożeniu lawinowym i doświadczenie, lub pomoc osoby bardziej doświadczonej.