Owocowe czwartki już nie wystarczą - taką opinię wyraziła minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń". Polityk stwierdziła, że pracownik "jak ma do wyboru owocowy czwartek albo więcej czasu dla rodziny, wybierze czas dla rodziny". Zdaniem minister skrócenie czasu pracy "przynosi nawet zyski finansowe".

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk stwierdziła w "Gościu Wydarzeń", że "przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają, że na tym trudnym rynku, gdzie trzeba często konkurować o pracownika - tego pracownika do siebie przyciągnąć - to już nie wystarczą owocowe czwartki".

- Pracownik jak ma do wyboru owocowy czwartek albo więcej czasu dla rodziny, wybierze czas dla rodziny - podkreśliła polityk.

Skrócenie czasu pracy w Polsce. "To przynosi nawet zyski finansowe"

Minister Dziemianowicz-Bąk podczas rozmowy zaznaczyła, że wprowadzenie skróconego czasu pracy w niektórych przedsiębiorstwach "przynosi nawet zyski finansowe".

- Doświadczenia tych przedsiębiorców i pracodawców publicznych, którzy zdecydowali się na wprowadzenie krótszego czasu pracy, pokazują, że to przynosi nawet zyski finansowe, to sprawia, że jest mniej absencji chorobowej wśród pracowników, mniej wypadków przy pracy, mniej błędów. Ta praca jest jakościowo lepsza - dodała członkini rządu.

WIDEO: Minister zapowiada skrócenie czasu pracy. "Owocowe czwartki już nie wystarczą"

- Chciałabym pozbierać więcej tych doświadczeń od różnych przedsiębiorców, pracodawców, bo rozumiem te obawy pracodawców. Wiem, że nie wszystko sprawdzi się tak samo w przemyśle, w produkcji, sektorze kreatywnym, mediach. Potrzebujemy rozwiązań szytych na miarę - powiedziała.

"Polacy powinni pracować krócej". Minister o programie skrócenia czasu pracy

Według członkini rządu polscy pracownicy "pracują bardzo ciężko, bardzo długo, coraz bardziej wydajnie i coraz mądrzej, więc tak, powinni pracować krócej". - Co nie znaczy zarabiać mniej, bo skrócenie czasu pracy ma i będzie miało sens tylko przy zachowaniu poziomu wynagrodzenia - podkreśliła minister Dziemianowicz-Bąk.

- Jak pokazują badania, analizy, doświadczenia tych pracodawców, którzy już wprowadzili krótszy czas pracy, przekłada się często na większa wydajność i efektywność ich pracy - dodała.

Minister nawiązała również do pilotażowego programu w tej sprawie, który ogłosiła w ostatnim czasie.

- Dziś wykonujemy kolejny krok, bo przez ostatnie kilkanaście miesięcy badaliśmy, analizowaliśmy, jakie są możliwe warianty, a dziś ogłosiliśmy zgodnie z prawdą, że już wkrótce ruszamy z pilotażem, dobrowolnym, oddolnym, różnych sposobów skracania czasu, po to żeby pracodawcy i pracownicy mogli na własnej skórze, ale także we własnym tempie przetestować, co u nich sprawdza się i działa najlepiej - stwierdziła.

