Przyszły kanclerz Niemiec Friedrich Merz z pierwszą wizytą zagraniczną uda się do Polski i Francji - ustalił nieoficjalnie korespondent Polsat News w Berlinie Tomasz Lejman. Lider CDU miałby przybyć do naszego kraju już 7 maja, czyli dzień po objęciu urzędu.

Najprawdopodobniej już 6 maja lider CDU Friedrich Merz obejmie urząd kanclerza Niemiec. Emocje wzbudza jednak kierunek jego pierwszej zagranicznej podróży, która nakreśli założenia polityki zewnętrznej przyszłego rządu RFN.

Nieoficjalnie: Pierwsza zagraniczna wizyta kanclerza odbędzie się w Polsce

- To na razie nasze nieoficjalne informacje, Friedrich Merz szykuje się na wizytę do Warszawy już 7 maja - przekazał korespondent Polsat News Tomasz Lejman.

ZOBACZ: Wiadomo, kiedy wybiorą papieża. Jest data konklawe

Oznacza to, że nasz kraj byłby jednym z pierwszych, który odwiedzi nowy szef niemieckiego rządu. Tego samego dnia miałby on odbyć podróż do Francji.

WIDEO: Friedrich Merz przyjedzie do Polski. Padła możliwa data

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Ze źródeł naszego dziennikarza wynika, że już 8 maja kanclerz miałby przyjąć w Berlinie przywódców Francji i Polski. Tego dnia w stolicy Niemiec odbędą się uroczyste obchody z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.

Nowy rząd Niemiec. Przyszły szef MSZ znany z wrogości do Rosji

Zwycięska w ostatnich wyborach koalicja CDU-CSU ogłosiła w poniedziałek 28 kwietnia nazwiska przyszłych ministrów. Zwiastują one dużą zmianę w wewnętrznej i zewnętrznej polityce Niemiec.

Szefem ministerstwa spraw zagranicznych zostanie Johann Wadephul. Polityk znany jest z ostrego podejścia wobec Rosji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Domagał się od poprzedniego rządu RFN dostarczenia napadniętemu państwu m.in. najnowocześniejszych pocisków Taurus. Polityk był zdania, że Ukraińcy powinni mieć prawo do wykorzystania ich na terenie Rosji.

ZOBACZ: Wielka awaria w Hiszpanii i Portugalii. W części krajów nie ma zasilania

- To kompletnie nie pasowało już ustępującemu kanclerzowi Olafowi Sholzowi - zauważył Tomasz Lejman.

Co ciekawe, lista przyszłych ministrów nie jest pełna. Koalicyjna partia SPD zapowiedziała, że poda nazwiska swoich kandydatów na ministrów dopiero po ogłoszeniu wyników wewnętrznego głosowania w sprawie umowy koalicyjnej. Jego wyniki mają zostać podane w środę 30 kwietnia.

WIDEO: Wierni wspominają papieża Franciszka. "Piękny jako człowiek" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl