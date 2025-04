Gdyby wybuchła wojna, co trzeci Polak uciekłby z miejsca swojego zamieszkania - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Z kolei co czwarty obywatel zgłosiłby się do pracy jako wolontariusz, a co dziesiąty deklaruje chęć zaciągnięcia się do armii na ochotnika.

W opublikowanym w poniedziałek na łamach "Rz" sondażu, dowiadujemy się, że odsetek Polaków, którzy w razie wojny planują opuścić swoje domy zmniejszył się w porównaniu z badaniem wykonanym jesienią 2023 roku.

Co jeśli wybuchnie wojna? Co trzeci Polak planuje opuścić swój dom

"Wtedy o ewakuacji myślało 37,4 proc. badanych, w tym 11,9 proc. zakładało wyjazd do innego państwa, zaś pozostali zmianę miejsca na terytorium Polski. Obecnie ucieczkę za granicę deklaruje 18,5 proc. respondentów, w bezpiecznym miejscu w kraju schroniłoby się 14,1 proc. badanych" - czytamy.

"Co czwarta osoba (25 proc.) wskazuje, że zostanie wolontariuszem np. w szpitalu lub organizacji pomocowej. Tu też jest lekki spadek - w 2023 r. deklarowało tak 29 proc. pytanych"- podano.

Agresja na terytorium Rzeczpospolitej - według wykonanego sondażu - skłoniłaby co dziesiątego dorosłego obywatela (10,7 proc.) do zaciągnięcia się na ochotnika do armii. Tutaj w porównaniu z badaniem sprzed kilkunastu miesięcy odnotowany został widoczny spadek. Wtedy gotowych bronić ojczyzny było 15,7 proc.

Dokładnie co czwarty (25 proc.) respondent przyznał, że wybuch wojny nie skłoni go do podejmowania jakiś nadzwyczajnych decyzji. Wcześniej na tę odpowiedź wskazywało 22 proc. pytanych.

"Tylko 6,7 proc. z nas nie wie, jak się zachowa" - podaje dziennik.

Sondaż. Kto chce być wolontariuszem, a kto zaciągnąć się do wojska?

Z analizy "Rz" wynika, że działania wolontariackie deklarują przeważnie wyborcy obozu rządzącego (32 proc., wcześniej 38 proc.), kobiety (29 proc.), osoby po pięćdziesiątce (36 proc.), mieszkańcy małych miast - 34 proc. "Są to przeważnie osoby, które mają wyższe wykształcenie (28 proc.). Deklarują one poglądy lewicowe (29 proc.)" - dodano.

"Wyjazd z kraju za granicę wraz z rodziną zakładają przeważnie wyborcy koalicji rządzącej (23 proc.), a wcześniej tak deklarowały głównie osoby niegłosujące (15 proc.). Na ucieczkę za granicę zdecydowałyby się głównie kobiety (28 proc), osoby w wieku 40– 49 lat (43 proc.), mieszkańcy średnich miast (27 proc.), którzy mają co najmniej dwoje dzieci (45 proc.). To deklaracja osób legitymujących się średnim wykształceniem (28 proc.), które prezentują centrowe lub lewicowe poglądy polityczne" - czytamy.

"Z badań wynika, że do wojska na ochotnika zaciągną się zarówno wyborcy koalicji rządowej, jak i opozycji (po 13 proc. wskazań)" - wskazuje dziennik.

Sondaż przeprowadzono 17 i 18 kwietnia metodą CATI na 1000-osobowej grupie respondentów.