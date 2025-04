Uroczystości pogrzebowe papieża odbyły się w sobotę na placu Św. Piotra, a po nich Franciszek został pochowany w bazylice Matki Bożej Większej, która była szczególnie bliska papieżowi. Odwiedzał ją w każdym ważnym momencie swojego pontyfikatu. Papież był tam ponad 125 razy.

Pogrzeb papieża Franciszka. Szczegóły pochówku opisał w testamencie

Franciszek osobiście uzgodnił szczegóły swojego pochówku, a wszystkie wskazówki pozostawił w ogłoszonym w poniedziałek testamencie.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego pierwszą z ośmiu mszy w okresie żałoby odprawi na placu Świętego Piotra o 10.30 dotychczasowy sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Tego dnia mija 11. rocznica kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, dokonanych przez Franciszka.

Jak relacjonuje reporterka Polsat News Agnieszka Milczarz, w kolejce do bazyliki Matki Bożej Większej można spotkać wiernych z różnych stron świata. - Rozmawiałam z Portugalczykami, Meksykanami, z panem Bejrutu. Przychodzą tu, by pożegnać papieża Franciszka. Nie każdemu udało się być wczoraj na placu św. Piotra, żeby uczestniczyć w pogrzebie, więc dzisiaj jest ten moment, kiedy mogą przyjść i pomodlić się nad grobem papieża - zaznacza dziennikarka.

Watykan publikuje zdjęcia grobu Franciszka

Uroczystości pogrzebowe papieża odbyły się w sobotę. Niedługo po złożeniu do grobu trumny z ciałem papieża Franciszka Vatican News opublikował w sieci zdjęcia, na których widać wnętrze bazyliki, a następnie zdjęcia samego grobu.



"Zgodnie ze swoją wolą papież Franciszek został pochowany w bazylice Matki Bożej Większej. Obrzędom przewodniczył kardynał Kevin Farrell" - przekazano w komunikacie.

Grób zmarłego #PapieżFranciszek w Bazylice Matki Bożej Większej.



Dziś od godz. 7:00 wierni mogą nawiedzać miejsce spoczynku Ojca Świętego. @EpiskopatNews pic.twitter.com/XB1oNdWFSd — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) April 27, 2025

Jak dodano, na placu św. Piotra i na ulicach Rzymu papieża żegnało łącznie ok. 400 tys. wiernych.

Bazylika Matki Bożej Większej to miejsce, do którego w dniu pogrzebu nie miały wstępu media oraz wierni, którzy przybyli pożegnać się z Ojcem Świętym. Kondukt z trumną dotarł przed drzwi świątyni, transmisję zakończono po wniesieniu trumny z ciałem papieża do świątyni.

jk / Polsatnews.pl / PAP