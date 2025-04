- Może być tak, że nie zmienimy oblicza polskiej polityki i tego jak ona wygląda w jednej kampanii. Ale od czegoś trzeba zacząć. Możemy zacząć od tego, że się policzymy. Możemy zacząć od tego, że wyślemy jasny sygnał wszystkim politykom, że skończyła się już polityka, polegająca na tym, że można zawsze w nieskończoność obiecywać ludziom te same obietnice w kampaniach wyborczych, a potem odkładać je na półkę i odmrażać w kolejnej kampanii, w nadziei, że się nikt nie zorientuje. Czas z tym skończyć wreszcie - mówiła kandydatka.

Dodała, że głos oddany na jej kandydaturę, będzie wiatrem w żagle dla jej formacji w dalszej walce politycznej.

"Pierwsza tura to głosowanie z sercem, druga od głosowania na mniejsze zło"

Biejat zapewniła, że niezależnie od finalnego wyniku wyborów prezydenckich nie przestanie działać w sferze politycznej. Kampania się kończy, ale nie kończy się polityka, nie kończy się walka o nasze postulaty - powiedziała.

Pierwsza tura jest o głosowaniu z sercem, jest o głosowaniu zgodnie z waszym (wyborców - red.) interesem. Jest też o rozliczaniu polityków, jest też o tym, czy chcecie innej polityki. Takiej, która nie jest o walce w kisielu, która nie jest o ciągłej awanturze, kto kogo obraził - wskazała.

Kandydatka podkreśliła, że politycy powinni zająć się sprawami takimi jak lepszy dostęp do ochrony zdrowia dla mieszkańców czy tworzenie dostępnych finansowo mieszkań.

"Druga tura jest od głosowania na mniejsze zło. Ale w pierwszej turze zagłosujcie zgodnie z waszymi przekonaniami" - poprosiła Biejat.

Wybory prezydenckie. Kandydatka Lewicy: Miejsce Brauna jest w więzieniu

Pytana przez jednego z mieszkańców o to, dlaczego atakuje kandydatów reprezentujących koalicję rządową, a nie polityków opozycji, Biejat zaprzeczyła. Jako przykład wskazała swoje zawiadomienie do prokuratury skierowane w sprawie Grzegorza Brauna.

"Jego miejsce jest nie w polityce, a w więzieniu, bo uważam, że jest to skandal, że ten człowiek ma immunitet. Atakuję Sławomira Mentzena, który w mojej ocenie jest człowiekiem niebezpiecznym, nie tylko błaznem, ale po prostu niebezpiecznym człowiekiem, który chce nam tu urządzić kraj, przy którym Ameryka będzie socjalistycznym niebem" - powiedziała.

Biejat rozmawiała z prezydentem. "Nie czerpię przyjemności"

Kandydatka zaznaczyła przy tym, że koalicję rządzącą tworzą partie o różnych programach. "Póki da się coś załatwić w ramach rozmów koalicyjnych, to oczywiście załatwiamy to w ramach rozmów koalicyjnych" - zapewniła. Jako przykład wskazała poprawkę ws. wolnej Wigilii.

"Ale moim zadaniem nie jest dbanie o dobrą atmosferę w koalicji. Moim zadaniem jest zadbanie o to, żeby ta koalicja wypracowała projekty i rozwiązania, które są dobre dla ludzi. Jeśli niektórzy moi koalicjanci forsują głupie i szkodliwe pomysły, a takim jest niestety obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców bez zastanawiania się, jak to wpłynie na budżet ochrony zdrowia (...) to ja będę przeciwko" - zaznaczyła.

Pytana o jej spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą podkreśliła, że "nie będzie się tego wstydzić". "Czy czerpię przyjemność z rozmawiania z Andrzejem Dudą? Nie - ale fakty są takie, że to jest obecnie nasz prezydent i jeszcze przez kilka miesięcy będzie" - powiedziała. Dodała, że jeśli będzie trzeba, to "w obronie prawa do ochrony zdrowia" będzie w stanie pójść "nawet do piekła".

