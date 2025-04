Gracie jest znany z napisania książki o katastrofie Titanica - "The Truth About the Titanic". Autor podróżował statkiem jako pasażer pierwszej klasy.

Na jego liście widnieje data 10 kwietnia 1912 roku - dzień wejścia na pokład. Do katastrofy liniowca, która pochłonęła 1500 ofiar, doszło pięć dni później.

List z Titanica. Sprzedany za zawrotną kwotę

List jest zapisany na czterech stronach. "Oceanic jest jak stary przyjaciel i chociaż nie posiada tak wyszukanego stylu i różnorodnych rozrywek jak ten duży statek, to jednak jego cechy żeglarskie i wygląd jachtu sprawiają, że za nim tęsknię" - czytamy w jego fragmencie.

"Bardzo miło z Twojej strony, że pożegnałeś mnie tak serdecznie, życząc Ci sukcesów i szczęścia" - pisze dalej Archibald Gracie.

ZOBACZ: Odsłonili tajemnice Titanica. Wiemy więcej o ostatnich chwilach tragicznego rejsu

Ostatecznie list sprzedano za 300 tys. funtów, czyli około 1,5 mln w przeliczeniu na złotówki.

Jak przytacza "Guardian", w noc katastrofy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku, Gracie pomagał kobietom i dzieciom dostać się do szalup ratunkowych, podawał im koce. Kiedy statek zatonął, on sam oraz kilku innych mężczyzn dostało się na jedną z przewróconych, dryfujących łodzi.

WIDEO: Petro Poroszenko: Amerykanie przegrają, jeśli opuszczą proces negocjacyjny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / Polsatnews.pl