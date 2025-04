Liverpool do mistrzostwa potrzebował tylko punktu, ale mecz na Anfield zaczął się niespodziewanie. W 12. minucie prowadzenie przyjezdnym z Londynu dał Dominic Solanke.

"The Reds" szybko jednak opanowali sytuację. Już cztery minuty później wyrównał Kolumbijczyk Luis Diaz, a jeszcze przed przerwą bramki zdobyli Argentyńczyk Alexis Mac Allister i Holender Cody Gakpo.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Na 4:1 podwyższył Egipcjanin Mohamed Salah, a wynik ustalił samobójczym trafieniem Włoch Destiny Udogie.

Bramkostrzelny jak Salah. 185 goli w ponad dekadę

Salah z 28 golami przewodzi klasyfikacji strzelców. W niedzielę został też najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Premier League, która funkcjonuje od sezonu 1992/93. Egipcjanin od 2014 roku zdobył 185 bramek (dwie dla Chelsea i 183 dla Liverpoolu). O jedną mniej zgromadził Argentyńczyk Sergio Aguero w latach 2011-21.

To drugi tytuł Liverpoolu od 1990 roku. Poprzedni świętował pięć lat temu. Później przez cztery sezony z rzędu najlepszy był Manchester City, który jednak tym razem nie nawiązał walki o tytuł. W tabeli jest obecnie czwarty.

Liverpool o 15 punktów wyprzedza Arsenal Londyn Jakuba Kiwiora. "Kanonierzy" do końca sezonu mogą powiększyć dorobek maksymalnie o 12 pkt.

Arne Slot poprowadził do zwycięstwa

Przed sezonem mało kto spodziewał się sukcesu "The Reds". Poprzednie rozgrywki zakończyli na trzecim miejscu, a w dodatku odejść zdecydował się charyzmatyczny trener Juergen Klopp. Zastąpił go Holender Arne Slot, który do tej pracował jedynie w ojczyźnie, gdzie w 2023 roku świętował mistrzostwo z Feyenoordem Rotterdam.

46-letni obecnie szkoleniowiec nie dokonał żadnego znaczącego transferu. Mimo to szybko wywarł pozytywny wpływ na zespół. Liverpool zaczął sezon od siedmiu zwycięstw w ośmiu meczach. Liderem nieprzerwanie jest od 10. kolejki.

Agencja Reutera napisała, że wypełnienie przez Slota pustki po Kloppie wydawało się misją niewykonalną, a on sprawił, że wyglądało to jak spacer po parku. Został piątym w historii Premier League szkoleniowcem, który w debiutanckim sezonie wywalczył mistrzostwo. Wcześniej dokonali tego Jose Mourinho (Chelsea), Carlo Ancelotti (Chelsea), Manuel Pellegrini (Manchester City) i Antonio Conte (Chelsea).

