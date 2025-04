Wołodymyr Zełenski przybył do Rzymu na pogrzeb papieża Franciszka - poinformował w sobotę rano jego rzecznik Serhij Nykyforow. Według mediów możliwe, że w stolicy Włoch dojdzie do spotkania ukraińskiego prezydenta z Donaldem Trumpem. Nie jest wykluczone, że taka rozmowa już się odbyła.

Cytowany przesz Suspilne rzecznik Zełenskiego przekazał, że pierwsza dama Ołena Zelenska i ukraińska delegacja wezmą udział w pogrzebie papieża, który rozpocznie się o godz. 10.

W piątek Zełenski nie wykluczył, że zamiast niego na ceremonię pogrzebową do Watykanu może udać się pierwsza dama i szef MSZ Andrij Sybiha.

Spotkanie Trump - Zełenski. Media: Rozmowa mogła już się odbyć

Brytyjski "Times" napisał, że po pogrzebie z Zełenskim może spotkać się prezydent USA Donald Trump.

Według gazety Brytyjczycy i Francuzi próbowali przekonać Trumpa do spotkania się z Zełenskim po uroczystościach w Watykanie, by złagodzić napięcia.

ZOBACZ: Pogrzeb papieża Franciszka. Donald Trump przybył do Rzymu

Według ukraińskiej agencji Unian rozmowa mogła odbyć się jeszcze przed rozpoczęciem ceremonii w Watykanie. Sam Trump na pokładzie Air Force One przekazał, że "spotkanie z Zełenskim jest możliwe".

Włoski rząd uznał, że takie spotkanie mogłoby zostać odebrane jako niestosowne ze względu na okoliczności. Szef tamtejszej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani odnosząc się do tej zapowiedzi stwierdził, że pogrzeb papieża to nie jest dzień na polityczne spotkania. Jak ocenił, byłby to "brak szacunku dla Franciszka".

Włochy. Trump w Rzymie. W tle negocjacje ws. Ukrainy i Rosji

Trump będąc już w Rzymie opublikował na platformie Social Truth opublikował wpis dotyczący rozmów ws. zakończenia wojny. "Dobry dzień rozmów i spotkań z Rosją i Ukrainą. Są bardzo blisko porozumienia, a obie strony powinny się teraz spotkać na bardzo wysokim szczeblu, aby 'dokończyć sprawę'" - napisał Trump.

"Większość najważniejszych punktów jest uzgodniona. Zatrzymajmy rozlew krwi, TERAZ. Będziemy wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne, aby pomóc w ułatwieniu ZAKOŃCZENIA tej okrutnej i bezsensownej wojny!" - dodał.

Z harmonogramu wynika, że prezydent USA opuści bazylikę św. Piotra i uda się na lotnisko około godzinę po pogrzebie.