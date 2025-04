Szacuje się, że w uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka weźmie udział około 200 tys. wiernych. Nie wszyscy zmieszczą się na placu przed bazyliką watykańską.

W szybkim tempie zapełnia się plac Świętego Piotra, gdzie o godzinie 10.00 rozpocznie się msza pogrzebowa papieża Franciszka. Plac został otwarty około godziny 5.30 i już wtedy miejsca zajęli pierwsi wierni.

Po przejściu przez skrupulatne kontrole przy bramkach wejściowych ludzie biegli przez plac, by zająć jak najbliższe miejsca przy ołtarzu. Na ponad trzy godziny przed rozpoczęciem mszy przed bazyliką watykańską zgromadziły się już setki osób. Przygotowywane są miejsca dla oficjalnych delegacji i światowych przywódców.

Wiele osób już późnym wieczorem przygotowywało się do spędzenia nocy w pobliżu barierek, którymi całkowicie odgrodzono okolice placu i wszystkie prowadzące do niego ulice. Wierni czekali na wejście, by jak najszybciej zająć miejsce przed bazyliką. Niektórzy mieli plecaki, śpiwory, materace.

Pogrzeb papieża Franciszka. Alert służb

Plac Świętego Piotra został ze względów bezpieczeństwa zamknięty wczoraj około godziny 17, o czym wcześniej informował w specjalnym alercie włoski Departament Obrony Cywilnej.

"Plac Świętego Piotra zamknięty od godz. 17.00" - komunikat o takiej treści pojawił się w piątek na telefonach wiernych zgromadzonych w Watykanie.

ZOBACZ: Pogrzeb papieża Franciszka. Donald Trump przybył do Rzymu

Było to związane z przygotowaniami do pogrzebu papieża.

Pogrzeb papieża Franciszka. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 10:00. Włoskie władze wprowadziły w Rzymie nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Na ulicach Wiecznego Miasta pojawili się żołnierze z długą bronią, a niebo patrolują myśliwce.

Cały rejon Watykanu patrolowany jest przez kilkuset policjantów i funkcjonariuszy innych służb. Na dachach czuwają snajperzy. Działa system ochrony przed dronami.

Plac przygotowywany był do ceremonii pogrzebowej, w której weźmie udział około 130 oficjalnych delegacji, w tym 50 przywódców państw.

W piątek późnym wieczorem na rzymskim lotnisku Fiumicino wylądował prezydent USA Donald Trump.

W skład polskiej delegacji wejdą między innymi prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W sobotę w Polsce obowiązuje żałoba narodowa.