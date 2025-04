W sobotę Real Madryt i FC Barcelona zmierzą się na stadionie La Cartuja w Sewilli w finale Pucharu Króla. Chociaż do meczu pozostało jeszcze kilkanaście godzin emocji już nie brakuje.

W piątek na przedmeczowej konferencji prasowej pojawili się dwaj sędziowie, którzy mają poprowadzić sobotni finał. W pewnym momencie pojawiły się łzy.

Główny arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea i asystent VAR Pablo Gonzalez Fuertes narzekali na presję, jakiej są poddawani.

Finał Pucharu Króla. Awantura o sędziów

Telewizja klubowa Realu opublikowała materiał, w którym podważano kompetencje sędziów i zarzucano brak bezstronności.

- Kiedy dziecko w szkole słyszy, że jego tata to złodziej, to coś niezwykle bolesnego. Staram się wychować mojego syna w przekonaniu, że jego ojciec to uczciwy człowiek. Chcę, żeby mógł być ze mnie dumny, gdy zakończę karierę - odpowiadał podczas konferencji Bengoetxea.

Sędzia nie mógł opanować emocji i w zalał się łzami.

👏 Brutal esto de Ricardo de Burgos Bengoetxea.



▪ "Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón, y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre… pic.twitter.com/sEqJcDcqeQ — ElDesmarque (@eldesmarque) April 25, 2025

- Czy oczekiwaliśmy mocniejszej odpowiedzi Komitetu Arbitrów na filmiki Real Madrid TV i przekaz klubów? W naszej kadrze zawodowych sędziów jest większe zjednoczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Także z powodu tego, co dzieje się dookoła nas. Niedawno mieliśmy spotkanie i podkreślamy nasze zjednoczenie - mówił z kolei Fuertes.

Przedstawiciele "Królewskich" odebrali tę wypowiedź jako stronniczą. Zaczęli podważać obiektywność sędziów i domagać się wyznaczenia innych arbitrów na sobotni mecz. Klub z Madrytu zrezygnował z udziału w konferencji prasowej i treningu na stadionie przed finałem.

W hiszpańskich mediach pojawiły się nawet doniesienia o możliwym bojkocie finału przez "Królewskich".

jk / polsatnews.pl/PAP