Departament Obrony Cywilnej poinformował o zamknięciu placu św. Piotra. Nagły alert służb wywołał poruszenie zgromadzonych w Rzymie. Obrona Cywilna uspokaja, że chodzi o przygotowania do pogrzebu papieża.

"Plac Świętego Piotra zamknięty od godz. 17.00" - komunikat o takiej treści pojawił się w piątek na telefonach wiernych zgromadzonych w Watykanie.



Tłumy osób oddają hołd papieżowi Franciszkowi, którego ciało jest wystawione na widok publiczny w Bazylice św. Piotra.



Początkowo Watykan informował, że w piątek będzie można pożegnać się z Franciszkiem do godziny 19:00. W momencie wydania komunikatu na placu oraz w bazylice wciąż przebywali wierni, więc informacja Obrony Cywilnej miała najpewniej na celu zniechęcenie do przebywania w centrum Watykanu tych, którzy nie zdążyliby wejść do bazyliki.

Wiktor Kazanecki / Interia Służby na placu św. Piotra

Włoska agencja ANSA zaznacza, że komunikat "przestraszył" zgromadzonych w Watykanie. Szef Obrony Cywilnej Fabio Ciciliano wyjaśnił, że nadanie głośnego alertu było konieczne.

"Piazza San Pietro chiusa dalle 17", l'It-Alert fa suonare gli smartphone (e spaventa). Da quell'ora in poi non sarà più possibile accedere per l'ultimo omaggio a Papa Francesco. #ANSA pic.twitter.com/IhslS7VYZO — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 25, 2025

Pogrzeb papieża Franciszka. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa

Pogrzeb papieża Franciszka jest zaplanowany na sobotę, uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00. W związku z nadzwyczajnym środkami bezpieczeństwa zamknięte też zostały niektóre ulice prowadzące do Watykanu.

Plac przygotowywany jest do ceremonii pogrzebowej, w której weźmie udział około 130 oficjalnych delegacji, w tym 50 przywódców państw. W skład polskiej delegacji wejdą między innymi prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W sobotę w Polsce będzie obowiązywać żałoba narodowa.

jk / Polsatnews.pl / PAP