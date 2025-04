Zwrot ws. Netanjahu. Media: MTK uchyla nakaz aresztowania

Izba Przygotowawcza Międzynarodowego Trybunału Karnego uznała w 2024 roku, że istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Netanjahu i Galant "celowo i świadomie pozbawiali ludność Strefy Gazy środków niezbędnych do przetrwania, w tym żywności, wody, leków i materiałów medycznych, a także paliwa i energii elektrycznej".

MTK uchyla nakaz aresztowania Binjamina Netanjahu

Wydany wtedy wyrok niższej izby Trybunały obejmował też nakaz aresztowania dowódcy Hamasu Mohammeda Deifa, oskarżonego o zbrodnie wojenne w związku z atakiem tej palestyńskiej organizacji terrorystycznej na Izrael 7 października 2023 roku.

Izba Apelacyjna MTK uznała, że należy w pełni rozpatrzyć zastrzeżenia Izraela dotyczące jurysdykcji Trybunału; Izba Przygotowawcza uznała wcześniej, że nakazy aresztowania Netanjahu i Galanta nabierają mocy, mimo iż sprawa wniosków strony izraelskiej dotyczących jurysdykcji nie została w pełni rozpatrzona, ponieważ kwestia ta może zostać rozstrzygnięta później - wyjaśnił dziennik.

Izba Apelacyjna zdecydowała jednak, że pozostawienie wniosków izraelskich do późniejszego rozpatrzenia było niezgodne z prawem.

W praktyce oznacza to - zauważa "Jerusalem Post" - że sprawa Izraela pozostaje "zamrożona" do czasu, kiedy MTK zakończy kolejne przesłuchania stron, co może potrwać kilka miesięcy lub dłużej.

Dziennik przypomina, że wyrok MTK z listopada 2024 roku był postrzegany w Izraelu jako kolosalne porażka sądowa państwa o niezwykle poważnych implikacjach dyplomatycznych, politycznych, a nawet gospodarczych.

Odrzucona skarga Izraela

Izba Przygotowawcza odrzuciła wtedy skargę Izraela dotyczącą jurysdykcji sądu, uznając, że Trybunał ma prawo ścigać izraelskich polityków. Izrael nie uznaje MTK i, podobnie jak m.in. USA czy Rosja, nie ratyfikował zakładającego go Statutu Rzymskiego. Stroną traktatu jest natomiast Palestyna, a niższa izba Trybunału uznała, że może badać domniemane zbrodnie dokonane na palestyńskich terytoriach, w tym na ziemiach okupowanych przez Izrael.

Działający od 2002 roku Międzynarodowy Trybunał Karny jest powołany do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o najcięższe przestępstwa - zbrodnie ludobójstwa, przeciwko ludzkości i wojenne. Nakazem aresztowania MTK objęty jest m.in. oskarżany o popełnianie zbrodni wojennych na Ukrainie przywódca Rosji Władimir Putin. Netanjahu był pierwszym liderem państwa demokratycznego, objętym nakazem aresztowania Trybunału.

Zbrojne skrzydło palestyńskiego Hamasu, Brygady Al-Kasama, potwierdziło w styczniu śmierć swojego przywódcy Mohammeda Deifa; Izraelskie Siły Obronne poinformowały, że zlikwidowały Deifa już w lipcu 2024 roku.

aba / polsatnews.pl/PAP