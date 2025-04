W wyniku paniki po środowym trzęsieniu ziemi w Stambule do szpitali trafiło 236 osób - poinformował minister zdrowia Turcji Kemal Memisoglu. Mieszkańcy metropolii masowo wybiegli na ulice, a część z nich próbowała uciekać, wyskakując z okien czy balkonów, co doprowadziło do obrażeń. Nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych.