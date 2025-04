Do tragedii doszło we wtorek na stromym terenie masywu Olimp, nieopodal schroniska górskiego "Agapitos". Jak informuje serwis Greek City Times, po tym jak krótko po godz. 12:00 47-latka spadła w przepaść, jeden z jej towarzyszy zawiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer 112.

Greccy ratownicy rozpoczęli działania mające na celu odnalezienie i ewentualne uratowanie życia zaginionej. W akcji udział wzięło 24 strażaków i specjalistyczne zespoły ratownictwa górskiego. Zaangażowano również personel z miast Katerini i Litochoro.

Tragedia na Olimpie. Nie żyje 47-letnia Polka

Niestety, po zlokalizowaniu kobiety okazało się, że już nie żyje. W związku z tym, że zwłoki znajdowały się na nierównym terenie, do ich wydobycia użyto śmigłowca. Ciało zostało przetransportowane do pobliskiego schroniska, a następnie do obozu wojskowego w Litochoro. Cała operacja zakończyła się późnym popołudniem.

ZOBACZ: Naukowcy alarmują. Olbrzymi wulkan może wybuchnąć jeszcze w 2025 roku

Policja gminy Dion-Olimp wszczęła śledztwo mające ustalić dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego incydentu. Zapowiedziano też przeprowadzenie sekcji zwłok, która wyjaśni konkretne przyczyny zgonu.

Olimp to rozległy masyw górski w Grecji, którego zbocza porośnięte są lasami i makią. Przedstawiany w mitologii greckiej jako miejsce zamieszkania bogów, jest częstym celem turystów z całego świata. Najwyższy szczyt Olimpu, będący jednocześnie najwyższym szczytem w Grecji, to - oficjalnie zdobyty po raz pierwszy w 1913 r. - Mitikas (2917,727 m n.p.m.).