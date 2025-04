W związku z masowym napływem wiernych do bazyliki watykańskiej, która miała zostać zamknięta o północy ze środy na czwartek, godziny otwarcia przedłużono tak, by wszyscy z kolejki mogli oddać hołd papieżowi. Wierni mogli wchodzić do świątyni do godz. 5:30. Po krótkiej przerwie bazylikę otwarto ponownie o godz.7.