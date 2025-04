Ramzan Kadyrow mianował swojego 17-letniego syna Adama na stanowisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa Republiki Czeczenii. Wcześniej nastolatek był głównym ochroniarzem własnego ojca. Co więcej, miał także walczyć na froncie w Ukrainie.

Adam Kadyrow został oficjalnie przedstawiony jako sekretarz czeczeńskiej Rady Bezpieczeństwa w poniedziałek, lecz nie wiadomo, kiedy dokładnie go nominowano. Instytucja, którą zaczął kierować, wyjaśniła w internetowym komunikacie, iż jednym z pierwszych zadań 17-latka było spotkanie z ministrem ds. sytuacji nadzwyczajnych dotyczące niedawnego wybuchu na jednej ze stacji paliw.

Mimo młodego wieku syn Ramzana Kadyrowa piastował już wiele różnych stanowisk. Od 2023 roku kieruje departamentem odpowiedzialnym za ochronę głowy państwa, za co został wpisany do rosyjskiej księgi rekordów. Co więcej, nadzoruje Rosyjski Uniwersytet Sił Specjalnych im. Władimira Putina oraz m.in. batalion Szejcha Mansura podległy Ministerstwu Obrony Rosji.

Syn Kadyrowa sekretarzem w ważnej instytucji. Choć ma tylko 17 lat

Z kolei na początku zeszłego roku 17-latek pojawił się na pierwszej linii frontu w Ukrainie, ale wcześniej, bo w pierwszym roku wojny, jego ojciec twierdził, że Adam - raz ze swoimi młodszymi braćmi - już wtedy brał udział w działaniach bojowych. Na nagraniu było widać, jak chłopcy strzelają z karabinów maszynowych i granatników, rzekomo zapewniając osłonę nacierającym wojskom.

Syn czeczeńskiego przywódcy został uhonorowany tytułem Bohatera Republiki Czeczeńskiej oraz liczbami medalami: "Za zasługi dla Republiki Karaczajo-Czerkieskiej", "Za zasługi dla Ummy" oraz "Za zasługi dla Republiki Kabardyno-Bałkarskiej". Nadano mu także tytuł Hafiz, który oznacza osobę, która nauczyła się Koranu na pamięć.

Rodzina na swoim. Kadyrowowie w licznych czeczeńskich instytucjach

W Radzie Bezpieczeństwa zasiada także Khas-Magomed Kadyrow, który jest kuzynem przywódcy. Piastuje stanowisko burmistrza Groznego, stolicy Czeczenii. Z kolei starszy brat Adama Kadyrowa - Achmat - jest ministrem ds. młodzieży, a siostra Tabarik Kadyrowa kieruje firmą zajmującą się transportem.

Najstarsza Ajszat jest właścicielką domu mody i pracuje w resorcie kultury. Według stanu na maj zeszłego roku sześć z 23 najważniejszych stanowisk w państwie zajmowały właśnie dzieci Kadyrowa lub jego żony. Ponadto pięć innych stanowisk obejmowali kuzyni oraz kuzynki przywódcy.

