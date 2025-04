Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, aby dzień pogrzebu papieża Franciszka, czyli 26 kwietnia, był dniem żałoby narodowej - przekazał prezydencki minister Wojciech Kolarski. Rozporządzenie w tej sprawie wymaga kontrasygnaty premiera Donalda Tuska, dokument zostanie przekazany do KPRM.

Żałoba narodowa ma potrwać dokładnie jeden dzień - od północy do północy. - Nie wprowadza to żadnych ograniczeń w związku z przygotowywanymi obchodami tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Chciałbym uspokoić wszystkich organizatorów, że żałoba narodowa nie wyklucza tych wydarzeń - powiedział Wojciech Kolarski.

Prezydencki minister ogłosił również, że para prezydencka weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych papieża. Wylot do Watykanu planowany jest na piątkowy wieczór.

Pogrzeb papieża Franciszka. Żałoba narodowa, uroczystości w Gnieźnie przesunięte

- Mamy informacje, że uroczystości, które odbędą się 26 kwietnia w Watykanie spowodują zmiany w wydarzeniach rocznicowych. Uroczystości w Gnieźnie odbędą się dzień wcześniej, czyli 25 kwietnia. Prezydent zmienia swój kalendarz - tłumaczył minister.

Kolarski mówił, że prezydentura Andrzeja Dudy niemal pokrywała się czasowo z pontyfikatem Franciszka.

ZOBACZ: Kardynał z Hongkongu krytycznie o decyzji Watykanu. Mówi o "starcach z peryferii"

- Pierwsza audiencja odbyła się 9 listopada 2015 roku. Spotkań było sześć. Ostatnie miało mieć miejsce 1 kwietnia 2025 roku, w trakcie wizyty jaką para prezydencka złożyła w Rzymie i Watykanie. Tam mieli pożegnać się z papieżem Franciszkiem, jednak z powodu choroby Ojca Świętego ta audiencja się nie odbyła. W związku z tym wizyta pary prezydenckiej będzie miała charakter pożegnania - tłumaczył minister.

Papież Franciszek nie żyje. Pogrzeb Ojca Świętego w sobotę

Papież Franciszek zmarł drugiego dnia świąt wielkanocnych, o godz. 7:35. W wydanym przez Watykan komunikacie powiadomiono, że przyczyną śmierci głowy Kościoła był udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna niewydolność krążeniowa.

ZOBACZ: Pogrzeb papieża Franciszka. Prezydent Ukrainy zapowiedział udział

Po uroczystościach pogrzebowych w Watykanie, ciało Ojca Świętego zostanie przetransportowane do Bazyliki Matki Bożej Większej, oddalonej ok. cztery kilometry od Placu św. Piotra. To właśnie tam - zgodnie z wolą zmarłego - spoczną jego doczesne szczątki.

dsk / Polsatnews.pl