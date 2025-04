Władimir Putin zaoferował zamrożenie walk i ustanowienie tymczasowej granicy wzdłuż obecnej linii frontu - informuje "Financial Times". Propozycja padła w trakcie rozmów z przedstawicielem administracji Donalda Trumpa Stevem Witkoffem. To znacząca zmiana w stanowisku Kremla, które do tej pory żądało uznania czterech, częściowo zdobytych ukraińskich obwodów za integralną część Rosji.