Zgodnie ze swoją ostatnią wolą, papież Franciszek spocznie poza murami Watykanu, w Bazylice Matki Bożej Większej - ok. cztery kilometry od Placu św. Piotra. To miejsce, z którym przywódca duchowy związany był emocjonalnie - modlił się tam przed każdą pielgrzymką, udał się tam też po wyjściu ze szpitala.

We wtorek Stolica Apostolska poinformowała, że uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka rozpoczną się w sobotę o godz. 10:00. Po ich zakończeniu ciało zmarłego zostanie przetransportowane do Bazyliki Matki Bożej Większej - świątyni oddalonej ok. cztery kilometry od Placu św. Piotra, po drugiej stronie Tybru.

Decyzja o miejscu pochówku, którą trzy lata temu osobiście zatwierdził w swoim testamencie Franciszek, jest pierwszą tego rodzaju, podjętą od ponad 120 lat. W 1903 r. ciało Leona XIII złożono w Bazylice św. Jana na Lateranie. Kolejni papieże, łącznie z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI spoczywali w Bazylice św. Piotra.

Pogrzeb papieża Franciszka. Głowa Kościoła spocznie poza murami Watykanu

Bazylika Matki Bożej Większej, którą jako miejsce ostatniego spoczynku wybrał sobie Franciszek, była miejscem, z którym w ciągu swojego pontyfikatu był bardzo związany. Wewnątrz znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej, do którego wielokrotnie papież się modlił, powierzając mu siebie i swoje intencje.

Franciszek udawał się do świątyni przed każdą z odbywanych przez siebie pielgrzymek. Do bazyliki przybył również pierwszego dnia swojego pontyfikatu oraz wkrótce po opuszczeniu pokliniki Gemelli, gdzie leczono go w ostatnich tygodniach.

ZOBACZ: Kardynał z Hongkongu krytycznie o decyzji Watykanu. Mówi o "starcach z peryferii"

Wybór miejsca pochówku nie jest jedyną decyzją dotyczącą pogrzebu, jaką podjął Franciszek przed śmiercią. Wraz z Diego Ravellim, mistrzem ceremonii, uprościł obrzędy i zrezygnował z niektórych tradycyjnych elementów. Jego ciało nie zostanie wystawione na katafalku, lecz spocznie bezpośrednio w trumnie. Nie będzie również przenoszenia ciała do Pałacu Apostolskiego przed ceremonią pogrzebową.

Doczesne szczątki głowy Kościoła zostaną złożone w pojedynczej drewnianej trumnie, pokrytej od wewnątrz cynkiem. - Nowe obrzędy mają uwydatnić, że jest to pogrzeb pasterza i ucznia Chrystusa, a nie władcy - podsumowywał zmiany wprowadzone przez Franciszka Diego Ravelli.

Papież Franciszek nie żyje. Podano przyczyny zgonu

Papież Franciszek zmarł drugiego dnia świąt wielkanocnych, o godz. 7:35. Przed godz. 10:00 kard. Kevin Joseph Farrell podzielił się smutnymi informacjami ze światem. - Całe jego życie było ofiarowane służbie Panu Bogu i jego Kościołowi. Uczył nas wiernego życia wartościami Ewangelii, odwagi i uniwersalnej miłości. W szczególny sposób troszczył się o biednych i osoby marginalizowane - powiedział.

W wydanym przez Watykan komunikacie powiadomiono, że przyczyną śmierci głowy Kościoła był udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna niewydolność krążeniowa. Poinformowano, że papież cierpiał z powodu przebytego ostrego zaburzenia oddychania w wyniku obustronnego wielodrobnoustrojowego zapalenia płuc, mnogiego rozstrzenia oskrzeli, nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy typu II.

ZOBACZ: Pogrzeb papieża Franciszka. Prezydent Ukrainy zapowiedział udział

"Stwierdzenie zgonu zostało dokonane na podstawie zapisu elektrokardiotanatograficznego" - poinformował prof. Andrea Arcangeli, dyrektor zarządu Zdrowia i Higieny Państwa Miasta Watykańskiego, cytowany przez Vatican News.