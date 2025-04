Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla woj. podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i pomorskiego, dla wschodniej część woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, a także dla część woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Ostrzeżenie dla woj. lubuskiego rozszerzył na powiat strzelecko-drezdenecki.

Gdzie jest burza? IMGW wydał ostrzenia

W zależności od obszaru ostrzeżenia obowiązują do wtorkowego wieczora lub do nocy z wtorku na środę

Na tych terenach prognozowane są burze z opadami deszczu miejscami do 30 mm i porywy wiatru do maksymalnie 75 km/h. Możliwe będą też opady gradu.

‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW‼️



BURZE 1 st.🟡



⛈️Obserwuje się i nadal prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad do około 3 cm średnicy.



— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 22, 2025

Po godz. 17 IMGW podał, że na wschodzie Polski występują już przelotne opady i lokalne burze, a front powoli przesuwa się na północ.

Na wschodzie Polski występują przelotne opady i lokalne burze. Towarzyszą im ulewne opady deszczu do ok. 25 mm, grad o średnicy szacunkowo do 3/4 cm, niewykluczone są również porywy wiatru do około 65 km/h.



— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 22, 2025

Pogoda. Część kraju spowiją gęste mgły

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą IMGW wydał dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Prognozuje się tam gęste mgły, widoczność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 7.30 w środę.

W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i na południu kraju burze. Prognozowana suma opadów w burzach do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 16 st. C, 17 st. C na krańcach północno-wschodnich i w rejonach podgórskich, około 20 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 22 st. C na południowym wschodzie i lokalnie na wschodzie.

Chłodniej nad samym morzem, około 10 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.