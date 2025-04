Rozejm wielkanocny dobiegł końca. Władimir Putin zabrał głos

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że rozejm wielkanocny na Ukrainie dobiegł końca, a walki zostały wznowione. Podczas krótkiego zawieszenia broni obie strony oskarżały się o naruszenie warunków porozumienia.

Władimir Putin ogłosił zakończenie zawieszenia broni

Rosyjskie ministerstwo zarzuciło stronie ukraińskiej niemal 5 tys. przypadków złamania rozejmu. Wołodymyr Zełenski mówił z kolei, że armia rosyjska naruszyła zawieszenie broni ponad 2 tys. razy.

Władimir Putin powiedział, że jest otwarty na inicjatywy pokojowe i tej samej postawy oczekuje od Kijowa.

- Zawsze jesteśmy pozytywnie nastawieni do rozejmu, dlatego wyszliśmy z taką inicjatywą, tym bardziej, że mówimy o dniach wielkanocnych. Zawsze też mówiliśmy, że mamy pozytywne nastawienie do wszelkich inicjatyw pokojowych. Mamy nadzieję, że przedstawiciele reżimu kijowskiego będą czuć to samo - powiedział Putin reporterowi telewizji państwowej Pawłowi Zarubinowi.

Szybki rozejm z okazji Wielkanocy

Władimir Putin ogłosił "rozejm wielkanocny" w sobotę podczas spotkania z szefem Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej Walerijem Gierasimowem.

- Kierując się względami humanitarnymi, dziś od 18:00 do 00:00 od niedzieli do poniedziałku strona rosyjska ogłasza rozejm wielkanocny. Nakazuję zaprzestanie wszelkich działań zbrojnych na ten okres - stwierdził Putin.

Od razu stwierdził, że Ukraina może złamać warunki. Zaapelował do przedstawicieli armii, aby byli gotowi na ewentualne odparcie ataków.

W sobotę Wołodymyr Zełenski zaproponował, by przedłużyć zawieszenie broni, jeśli Rosja rzeczywiście będzie przestrzegać warunków, o których mówił Putin.

- To właśnie ujawni prawdziwe intencje Rosji - ponieważ 30 godzin wystarczy, by trafić na pierwsze strony gazet, ale nie na prawdziwe środki budowy zaufania. Trzydzieści dni mogłoby dać pokojowi szansę - stwierdził.

