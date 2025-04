Polski arcybiskup o papieżu Franciszku. "Wiele zaskoczenia i nadziei"

Do śmierci papieża Franciszka odniósł się metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Jak przyznał duchowny, dokonania Ojca Świętego w czasie jego pontyfikatu "budziły wiele zaskoczenia i nadziei".

- Na pewno przyczyniły się do uruchomienia pewnych mechanizmów w kościele, które będą przynosiły, także w najbliższym czasie, swoje następstwa i owoce - powiedział Jędraszewski.

Pożegnanie papieża Franciszka. "Inicjatywy budziły wiele i zaskoczenia"

W samo południe po Krakowie rozbrzmiał Dzwon Zygmunta, którego dźwięk był pożegnaniem Papieża Franciszka. W uroczystościach brał udział między innymi arcybiskup Marek Jędraszewski, który podkreślił, że śmierć głowy kościoła katolickiego "była wielkim zaskoczeniem".

ZOBACZ: Watykan zmienia plany. Ważna uroczystość została zawieszona

- Pan Bóg dał mu tę łaskę, że mógł przeżyć razem z nami Wielkanoc i jeszcze wczoraj udzielić miastu i światu - Urbi et Orbi - błogosławieństwa i szczególnego odpustu. Myślę, że nie tylko dla świata, ale dla niego też była wielka łaska i wielka radość, powiązana oczywiście z cierpieniami, których doznawał, zwłaszcza w ostatnich dniach" - przekazał metropolita krakowski.

Zwrócił uwagę, że pontyfikat papieża Franciszka miał swój "niespodziewany początek" związany z abdykacją papieża Benedykta XVI.

- Początek tego pontyfikatu był bardzo niespodziewany, a potem także te wszystkie jego dokonania i inicjatywy budziły wiele i zaskoczenia, i nadziei, a na pewno przyczyniły się do uruchomienia pewnych mechanizmów w Kościele, które będą przynosiły, także w najbliższym czasie, swoje następstwa i owoce - zaznaczył duchowny.

Wizyta Ojca Świętego w Krakowie. "Widział w środku lata Polskę zieloną"

Arcybiskup Jędraszewski przypomniał również przyjazd papieża Franciszka do Krakowa i spotkanie z młodymi wiernymi w 2016 roku.

- Wspominamy go jako tego, który był w Krakowie w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 r. Pamiętamy jego entuzjazm, jego radość, a także jego zauroczenie Polską, bo dla niego to było zaskoczenie, iż widział w środku lata Polskę zieloną, zieloną, bo u nas tak właśnie wygląda lato, ale także Polskę młodą, radosną, bo takie były te Światowe Dni Młodzieży" - zauważył.

ZOBACZ: Włoskie media o śmierci papieża. Podały prawdopodobną przyczynę

- Pamiętamy także jego zaangażowanie w życie Archidiecezji Krakowskiej. Osobiście i głęboko wspominam chwilę, kiedy (...) wezwał mnie do siebie, prosząc - nie boję się nawiązać do tej rozmowy i do tego, co powiedział wówczas - bym objął stolicę arcybiskupią w Krakowie. I pamiętam także z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością osobistą z nim rozmowę 3 kwietnia ub.r., kiedy w obliczu już zbliżającego się mojego wieku przejścia na emeryturę, niejako mogłem zdać relację z życia Archidiecezji Krakowskiej - dodał hierarcha.

Abp Marek Jędraszewski ostatni raz spotkał się z papieżem Franciszkiem w czerwcu ub.r., kiedy pojechał do Watykanu, by podziękować za wyniesienie na ołtarze ks. Michała Rapacza.

Śmierć papieża Franciszka. Uroczystości na Wawelu

Metropolita zaprosił wszystkich wiernych do udziału w mszy św. dziękczynnej za pontyfikat papieża Franciszka, która odbędzie się w niedzielę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Jeszcze w poniedziałek o godz. 17.30 w katedrze na Wawelu krakowscy biskupi odprawią mszę św. za jego duszę.

ZOBACZ: Burzliwy pontyfikat, który zapisze się w historii. Te wydarzenia ukształtowały przyszłego papieża

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godz. 7.35 rano w wieku 88 lat. Kościołem katolickim kierował od 13 marca 2013 r. Zmarł w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc, dzień po tym, gdy przybył na błogosławieństwo Urbi et Orbi, by pozdrowić wiernych.

WIDEO: Burzliwy pontyfikat, który zapisze się w historii. Te wydarzenia ukształtowały przyszłego papieża Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wb/ sgo / Polsatnews/pap