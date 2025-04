- On nie miał ratować Kościoła przed migracją. On migrantów przyjmował - powiedział na temat Franciszka Józef Orzeł. Gość programu "Punkt widzenia Jankowskiego" w Polsat News wymienił grzechy Kościoła, które podczas pontyfikatu udało się papieżowi odkupić. Podkreślił, że był odważny i do końca pozostał wierny swoim wartościom.