Płonie Biebrzański Park Narodowy. - Informacje nie są dobre. Na miejscu jest 240 strażaków. Pożar nie jest opanowany - mówił Polsat News rzecznik PSP. Z szacunków wynika, że spaliło się 400 ha lasu. - Prowadzimy działania na terenie niedostępnym, pożar swobodnie się rozwija - tłumaczył st. bryg. Karol Kierzkowski. Dodał, że przełomem może być włączenie do akcji policyjnego śmigłowca Black Hawk.

- Trwają intensywne działania gaśnicze z lądu, wkrótce będziemy mieli wsparcie z powietrza - w drodze jest policyjny śmigłowiec Black Hawk. Mamy zapewnione wsparcie z Lasów Państwowych - wymieniał na antenie Polsat News st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik komendanta głównego PSP.

Według informacji podawanych w niedzielę wieczorem, pożarem objęty był obszar o powierzchni ponad 60 hektarów, ale się powiększał. W niedzielę w działaniach brało udział około 180 strażaków.

Jak mówił Kierzkowski "informacje nie są dobre". - Pożar nie jest opanowany. W dalszym ciągu na miejscu jest 240 strażaków. Prowadzimy działania gaśnicze w trudnym terenie, bagnistym, niedostępnym, więc pożar dość swobodnie się rozwija. Z naszych szacunków wynika, że jest już około 400 hektarów spalonej powierzchni leśnej, dochodzą do tego torfowiska i wrzosowiska. Sytuacja jest trudna - mówił rzecznik PSP.

Biebrzański Park Narodowy płonie. Strażacy o przełomie

- Liczymy, że dziś będzie przełomowy dzień. Mówimy tu o wsparciu z powietrza. Policyjny śmigłowiec Black Hawk ma podwieszany zbiornik na trzy tysiące litrów wody. Mówimy o kilkunastu do kilkudziesięciu zrzutów wody. Do tego dojdzie prawdopodobnie pięć maszyn Lasów Państwowych - przekazał Kierzkowski.

Strażak mówił o licznym wsparciu z jednostek z różnych regionów Polski. - Wszystkie ręce na pokład. Mamy zapewnienie od Wojsk Obrony Terytorialnej, że w działaniach będzie około 100 żołnierzy - dodał.

Zaznaczył, że pożar ma miejsce w trudno dostępnym terenie, gdzie nie można dojechać samochodami, strażacy muszą przemieszczać się pieszo. Wcześniej informowano także, że używane są specjalistyczne pojazdy Sherp, ale też quady i ciężarówki do dowożenia ludzi i sprzętu.

Strażacy nie wykluczają podpalenia

Pytany, czy istnieje ryzyko znacznego rozprzestrzenienia się ognia Kierzkowski podkreślił, że ono zawsze istnieje, tym bardziej, że teren jest bagnisty. - Wczoraj mieliśmy dość poważne problemy, żeby dojechać. Były powalone drzewa na drogach, bardzo duże zadymienie - tam praktycznie nic nie było widać. Ogień przeniósł się z pól do lasu, trudno było prowadzić działania, szybko zapadła noc - powiedział Kierzkowski.

Strażak podkreślił, że zgłoszenie o wybuchu ognia wpłynęło dopiero o godz. 14:30. - Na noc musieliśmy zrezygnować ze wsparcia lotniczego - powiedział.

Przypominał, że ostatni tak poważny pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego miał miejsce w 2020 roku i trwał wówczas siedem dni. Kierzkowski zaznaczał, że w lasach jest wciąż bardzo sucho, utrzymuje się wysoki stopień zagrożenia pożarowego. - Nie możemy wykluczyć, że w tym przypadku mogło to być podpalenie - zaznaczył.

Płonie park narodowy. Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert do osób przebywających na terenie podlaskich powiatów: augustowskiego, grajewskiego i monieckiego o treści "Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nie zbliżaj się do zagrożonego terenu. Stosuj się do poleceń służb".

Pożar trzcinowisk w Biebrzańskim Parku Narodowym wybuchł w niedzielę po południu na styku powiatów: augustowskiego i monieckiego. Na wniosek komendanta wojewódzkiego PSP wojewoda podlaski powołał sztab kryzysowy.

Do działań zostali włączeni - oprócz strażaków zawodowych i OSP z regionu - również strażacy z tzw. centralnego odwodu operacyjnego oraz z tzw. modułu GFFF (ang. Ground Forest Fire Fighting) Poland, czyli wyszkoleni do gaszenia pożaru lasu z ziemi, bez użycia pojazdów.