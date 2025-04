Waszyngton odniósł się do "rozejmu wielkanocnego" na kilka godzin przed jego zakończeniem. Rzecznik Departamentu Stanu USA podkreślił, że tamtejsze władze liczą na przedłużenie zawieszenia broni.

- Chcielibyśmy, aby to trwało dłużej niż do niedzieli 20 kwietnia. Już dawno nadszedł czas, aby powstrzymać śmierć i zniszczenie oraz zakończyć tę wojnę - stwierdził.

"Rozejm wielkanocny" w Ukrainie. Marija Zacharowa odpowiada na stanowisko USA

Na słowa wygłoszone przez przedstawiciela Departamentu Stanu USA, w mediach społecznościowych, odpowiedziała rzecznik rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa.



Kremlowska urzędniczka zgodnie z tamtejszą narracją ogłosiła, że Kijów nie przestrzegał zawieszenia broni i prowadził ataki m.in. z użyciem amerykańskich pocisków.

"Nie było to przestrzegane przez reżim kijowski również w czasie Wielkanocy. Co więcej, użyli amerykańskiej broni HIMARS, aby złamać zawieszenie broni. To nie przypadek, ale schemat, ponieważ podczas moratorium na ataki na kompleks paliwowo-energetyczny, Zełenski, który się na to zgodził, zaatakował cywilną infrastrukturę energetyczną" - napisała.

Kilka godzin wcześniej sekretarz prasowy Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że Władimir Putin nie wydał rozkazu o przedłużeniu "rozejmu wielkanocnego". Oznacza to, że rzekome wstrzymanie ognia zakończy się o północy czasu moskiewskiego (23 w Polsce - red.).