- Jeśli ktoś ma przekonanie, że ten przeciwnik to zawsze musi być człowiek zdeprawowany albo głupi, to ta polaryzacja już daleko zaszła - twierdzi Tomasz Stawiszyński. Filozof, eseista w programie "Gość Wydarzeń" odnosił się do kwestii przeżywania przez świąt Wielkanocnych i ewentualnych kłótni w rodzinach związanych z podziałami politycznymi w Polsce.

Gościem Marcina Fijołka w wielkanocnym odcinku programu "Gość Wydarzeń" był Tomasz Stawiszyński. Autor książek z pogranicza filozofii, psychologii i psychoterapii odnosił się do kwestii przeżywania Wielkanocy przez Polaków.

Jego zdaniem, pomimo dużych zmian, które zaszły na świecie, nadal udaje się w tym czasie "wyjść z codzienności" i znaleźć czas na refleksję na głębsze tematy.

- Wspólnym mianownikiem, niezależnie od tego w co się wierzy, jaki ma się światopogląd, jaką się ma polityczną orientację, bo to też w Polsce jest bardzo ważne, jest rodzaj wspólnego wyjścia z codzienności. Przełamania rytmu w którym funkcjonujemy przez cały rok, zwrócenia się ku sobie na wzajem i ku sprawach ostatecznych, fundamentalnych, metafizycznych - stwierdził.

- Chcąc nie chcąc, uczestnicząc w tej symbolice Wielkanocnej (...) kontaktujemy się z tą sferą życia, która w codziennym ferworze trochę nam znika z oczu. Sądzę, że to jest ważny aspekt świąt, zupełnie niezależnie od wiary, przynależności religijnej itd. - dodał.

Gość Wydarzeń. Tomasz Stawiszyński: Kultura chce nas prowadzić razem

W dalszej części programu filozof zapytany został o zmiany jakie nastąpiły w ostatnich latach w społeczeństwie i świętowaniu takich dni jak Wielkanoc. Stawiszyński przyznał, że święta zmieniły się przede wszystkim za sprawą rynku.

- Zjawisko komercjalizowania się świąt i przejmowania tej sfery ludzkiego życia przez rynek jest niepokojące. Rynek dzisiaj wszystko wchłania i ze świąt Bożego Narodzenia zrobił już doskonale prosperujący przemysł. Z Wielkanocy zapewne wkrótce też zrobi - wyjaśnił.

Prowadzący Marcin Fijołek kontynuując temat przeżywania świąt dopytywał, jak poważnym problemem może być powrót do rzeczywistości po Wielkanocy. Wówczas spokój może zamienić się w lęk przed wydarzeniami o których słyszymy na co dzień m.in. zagrożenia światowego pokoju.

- Kultura chce nas prowadzić razem. Jak siedzimy wspólnie przy stole i jesteśmy nie tylko sami, ale mamy dookoła bliskich to wtedy jest z tym łatwiej sobie radzić - uspokajał Stawiszyński.

Tomasz Stawiszyński o politycznych rozmowach przy stole. "Zaproponowałem test"

Ostatnim wątkiem podjętym w programie była kwestia polityki, która jest nieodłączną częścią rozmów przy świątecznym stole. Zdaniem Tomasza Stawiszyńskiego dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie "testu", który da powód do rozmyślań na temat zbytniego zaangażowania emocjonalnego w politykę.

- Te rozmowy doszły już do takiego etapu, że wydaje się, że utopią jest oczekiwać, że uda nam się normalnie porozmawiać. Ja kiedyś w jednym z felietonów dla "Tygodnika Powszechnego" zaproponowałem taki test na polaryzację dla każdej z zaangażowanych politycznie stron. Otóż dla wyborcy PiS-u jest to pytanie: czy jest w stanie uznać, że istnieją bardzo sympatyczni, porządni, uczciwi ludzie głosujący na KO? Do zwolenników Koalicji Obywatelskiej jest to samo pytanie z wyborcą PiS-u w roli główne itd. - mówił.

- Jeśli ktoś ma przekonanie, że ten przeciwnik to zawsze musi być człowiek zdeprawowany, albo głupi to ta polaryzacja już daleko zaszła, ale niech to potraktuje diagnostycznie i postara się w swoim krewnym zobaczyć tego, kogo zna (...) nie strasznego potwora tylko babcię, dziadka, wuja. Przecież wie, że babcia nie chce zniszczyć Polski - podsumował.

