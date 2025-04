"Rozejm wielkanocny" cyniczną zagrywką Putina. Ekspert: Przygotowanie do ofensywy

- Władimir Putin stara się zastosować sprytną, cyniczną zagrywkę wobec Ukrainy ogłaszając "rozejm wielkanocny". 30 godzin zawieszenia broni to czas na odnowienie sił, które następnie przejdą do działań ofensywnych - twierdzi Bartłomiej Małczyk. Ekspert przekonuje, że wstrzymanie ostrzału ze strony Ukraińców to świetna okazja do relokacji jednostek i odbudowania liczebności siły żywej.