Węgierski rząd rozpoczął akcję kolportowania ulotek zachęcających do udziału w narodowym referendum - podaje portal European Pravda. Węgrzy mieliby odpowiedzieć w nim na pytanie o to, czy popierają akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Co istotne, Budapeszt podkreśla w broszurach, że spowodowałoby to ogromnych rozmiarów szkody.